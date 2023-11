Vladimir Luxuria non è più single (e c’è lo zampino della Blasi). Cosa sappiamo

Fonte: IPA ”Isola dei Famosi”: i migliori look di Ilary Blasi

Vladimir Luxuria avrebbe ritrovato l’amore nella sua vita. E sarebbe – sì, proprio così – il migliore amico di Bastian Muller e Ilary Blasi. Sin dagli inizi della storia d’amore tra Muller e la Blasi, Luxuria ha appoggiato l’amica e collega, tanto da aver “confermato” lei stessa ai tempi l’indiscrezione sulla relazione, dopo la separazione da Francesco Totti. E ora al suo fianco ci sarebbe un uomo speciale, che le ha fatto battere il cuore.

Vladimir Luxuria, chi è il fidanzato: il legame con Bastian Muller e Ilary Blasi

Nello studio di Silvia Toffanin, a Verissimo, Vladimir Luxuria ha ammesso di essere innamorata. Ma di chi? A svelare l’identità del fidanzato misterioso, è stato il settimanale Oggi. Non c’è un nome, a dire il vero, ma sono stati condivisi alcuni dettagli intriganti. L’uomo in questione lavora in ambito sociale, ed è stato presentato alla Luxuria in occasione di una cena organizzata da Bastian Muller, il fidanzato di Ilary Blasi.

“La Luxuria avrebbe perso la testa, ricambiata, per uno dei migliori amici di Bastian. Ormai fanno coppia fissa e hanno deciso di non nascondersi più”, ha raccontato il settimanale. Del resto, è stata la Luxuria stessa a chiarire la sua situazione sentimentale a Verissimo, rivelando di avere un amico speciale.

Vladimir Luxuria, cosa ha detto a Verissimo sulla sua vita privata

“Voglio fare un altro coming out: ho un amico speciale. Anche lui ha concordato con me che era il momento di dirlo. Lui è più giovane di me. Va avanti da un po’ di tempo. Mamma una volta l’ha visto, ma non gliel’ho presentato come un amico speciale. Era cominciata come una relazione aperta, ci vedevamo con libertà”, ha rivelato Luxuria nel salotto di Verissimo.

Dove ha anche aggiunto: “Ho un carattere un po’ indipendente e con alcuni mi sono sentita spesso chiusa: è una cosa psicologica, ci diciamo di essere una coppia aperta ma siamo estremamente gelosi l’uno dell’altra e non ci tradiamo. Però ufficialmente dobbiamo dirlo, lo so, sono strana”. E la mamma, Maria Michela Guadagno, ha accolto la notizia in modo positivo. “Oh, sai da quanto tempo tengo il corredo dietro la porta? Posso andare a ordinare i confetti? Le faccio un bel cappello con le piume”.

Dunque, a fare da Cupido alla loro storia sono stati Bastian Muller e Ilary Blasi. Nelle ultime settimane si è discusso di una presunta “crisi”, ma in realtà è stato il settimanale Chi a fugare ogni dubbio. Al momento, però, non si sa ancora se Vladimir Luxuria e Ilary Blasi torneranno di nuovo all’Isola dei Famosi. Non ci sono state più indiscrezioni in merito dopo le parole di Pier Silvio Berlusconi.

Quello che è certo, però, è che per entrambe le amiche è un momento pieno d’amore e di felicità, al fianco dei nuovi compagni. Che sono pure migliori amici, dunque non si perderanno di certo di vista. Ma la nostra speranza è di poter rivedere l’Isola per la primavera del 2024: non resta che attendere la decisione finale di Mediaset a riguardo.