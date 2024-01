Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Fonte: IPA Vladimir Luxuria

Una lunga conversazione a cuore aperto, quella di Vladimir Luxuria al Corriere della Sera. Ha ufficialmente presentato il suo fidanzato, Danilo Zanvit Strecher. Differenza d’età notevole tra i due, il che ha spinto molti a commentare in maniera dura sui social.

Lei ha 58 anni, mentre lui ne ha soltanto 37. Una distanza tra i due di 21 anni, con Luxuria che è scesa nei dettagli, spiegando anche il tipo di relazione che i due hanno accettato di portare avanti.

Un giovane amore

Come detto, il nome del nuovo fidanzato di Vladimir Luxuria è Danilo Zanvit Strecher. Di anni ne ha 37 ma, come spiega il noto volto televisivo, ne dimostra decisamente meno: “Mi tocca fare i trattamenti laser sul viso per poter compensare il gap”.

L’amore tra loro non è scattato immediatamente, anzi. Si conoscevano da tempo, ma soltanto da alcuni mesi si sono resi conto di volere qualcosa di più l’uno dall’altra. Le cose sono serie e lei non vede l’ora di presentarlo a sua madre, con la quale i problemi di incomprensione appartengono al passato.

Guardando alla loro relazione, Vladimir Luxuria ha spiegato di non voler ancora definire tutto questo un fidanzamento: “Siamo una coppia aperta non praticante. Ciò vuol dire che ci piace pensare che potremmo avere altre storie parallele. In realtà, però, non le abbiamo”.

Chi è il fidanzato di Luxuria

Danilo Zanvit Strecher ha 37 anni ed è originario di Bolzano. È un attivista e membro dell’Arcigay ma, non essendo un personaggio pubblico, si fa fatica al momento a parlare di ulteriori aspetti del suo quotidiano, come il suo lavoro. Non sappiamo, infatti, quale sia il suo impiego.

Stando ai suoi social network, possiamo dire che vive ancora a Bolzano, ma è spesso impegnato in viaggi di vario genere, nei quali solitamente è presente Vladimir Luxuria, stando alle immagini degli ultimi mesi.

Le prime foto che ritraggono i due insieme risalgono a prima del 2020. Come detto, infatti, la coppia non si è di certo appena conosciuta. Tanti i momenti insieme, come due grandi amici. In seguito è poi scoppiato l’amore. Un passaggio importante, che ha spinto Luxuria a ufficializzare il tutto anche sui social, sentendosi libera di condividere scatti di coppia.

Per quanto si conoscessero già, galeotta è stata una cena, forse l’ennesima, a casa di Ilary Blasi. Danilo Zanvit Strecher è infatti un grande amico di Bastian Muller, compagno della conduttrice. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2009, quando lui la chiamò per una fiaccolata contro l’omofobia a Bolzano.

La confessione di Luxuria

Nel corso della lunga intervista concessa, Vladimir Luxuria ha affrontato differenti aspetti della sua vita privata. Ha anche offerto una risposta, di certo non dovuta, ai tanti che si chiedono perché mai abbia scelto di non sottoporsi a un’operazione per la riassegnazione degli organi.

“Ho scelto di non completare la transizione perché nei rapporti che ho voglio anche l’appagamento. Dato che mi piace raggiungere l’orgasmo, non voglio privarmene”.

Parlando di Danilo, ha poi detto: “È omosessuale non integralista, dal momento che è attratto da me, che sono transgender. Innamorata? Credo sia una forma d’amore. Ci vediamo tutti i mesi e mi manca quando non c’è. Siamo complementari”.