Vladimir Luxuria e il compagno Danilo Zanvit Stecher non si nascondono più. O meglio, non si sono mai nascosti. La notizia della loro relazione è rimbalzata tra giornali e social quando, poche settimane fa, il settimanale Oggi aveva svelato qualche dettaglio in più sull’uomo, allora ancora senza identità. Eppure, come lei stessa ha confermato nella prima intervista di coppia rilasciata al Corriere del Trentino, stanno insieme già da tempo e la loro è “una lunga amicizia che dopo anni è diventata ‘speciale'”.

Vladimir Luxuria, il primo incontro con Danilo Zanvit Stecher

“Io e Danilo? Una lunga amicizia che dopo anni è diventata ‘speciale’. Se si parla di ‘fidanzato’ e ‘amore’ ho il soffocamento, ho bisogno di sentirmi libera, ma lui è un ragazzo davvero speciale e siamo felici“, queste le parole di Vladimir Luxuria riportate nella lunga intervista che l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi ha rilasciato al Corriere del Trentino. La prima intervista di coppia, in effetti.

Del suo compagno si è cominciato a parlare quando il settimanale Oggi ha lanciato lo “scoop”, che poi si è rivelato non essere proprio tale perché il legame con Danilo Zanvit Stecher, in realtà, non è qualcosa di recente. “Ci frequentiamo da anni, Danilo mette un sacco di foto su Instagram: non era un segreto”, ha detto Luxuria nell’intervista dopo avere già ammesso anche a Verissimo di essere innamorata.

I due si sono conosciuti nel 2009 in occasione di una fiaccolata organizzata dallo stesso Danilo, che è attivista per i diritti LGBTQAI+ e membro della segreteria nazionale di Arcigay, dopo un caso di omofobia avvenuto a Bolzano. “Tra noi non c’era ancora la fiamma – ha spiegato -. Da lì nacque l’amicizia. Poi Danilo ha iniziato a parlarmi di sé e ho subito capito che si trattava di un ragazzo in gamba, molto particolare”.

Vladimir Luxuria e Danilo Zanvit Stecher, un amore senza etichette

Tutto è successo così, in modo del tutto naturale, condividendo ideali, impegni, interessi e sì, nel tempo anche sentimenti. “Mi colpì molto la storia della sua vita e ritrovai in lui molte mie esperienze vissute nell’infanzia – ha spiegato il celebre volto tv -. Ho subito ammirato l’intelligenza e la preparazione, ho pensato che potesse essere un mio amico”.

In tanti anni una semplice amicizia si è trasformata in qualcosa di più che ancora oggi la coppia vive senza etichette e senza badare ai pregiudizi della gente, in primis quello sulla differenza di età (Vladimir ha 58 anni, Danilo 37). Differenza che per loro non è mai stata un ostacolo: “Effettivamente credo sia visibile e Danilo inganna perché ne dimostra anche meno. Però cosa sono gli anni in confronto all’eternità? Due persone affini possono andare d’accordo indipendentemente dall’anagrafe. Io, poi, litigo già con l’anagrafe per il genere da quando sono nata, quindi l’età non è un problema. Anzi, siamo complementari: io posso condividere la mia esperienza e lui mi insegna le cose della nuova generazione”

Le presentazioni in famiglia sono già state fatte, con l’approvazione di mamma Maria Michela e papà Antonio, e quel che conta adesso è che nulla sia cambiato nel loro rapporto, nonostante sia diventato “ufficialmente” di dominio pubblico.