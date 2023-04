“Isola dei Famosi”, Ilary Blasi: chi è la sua stylist Silvia Giacò

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi, chi è la sua stylist Silvia Giacò

A una manciata di ore dall’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi c’è tanta attesa, anche per quanto riguarda gli outfit che sfoggerà la conduttrice Ilary Blasi durante le prime serate del programma.

I look della Blasi, infatti, non passano mai inosservati e dietro alla cura di ogni dettaglio c’è la stylist Silvia Giacò.

Nelle prime due edizioni dell’Isola dei Famosi condotte da Ilary Blasi, la presentatrice si è ogni volta mostrata sul palco con look impeccabili, ricchi di dettagli che hanno fatto tendenza (come il reggiseno gioiello a vista).

Dietro a ogni outfit di grido c’è sempre una grande stylist e quella di Ilary Blasi risponde al nome di Silvia Giacò. Conosciuta sui social come Silver Princi, Silvia Giacò è una costumista e grande appassionata di moda.

Oltre ad assemblare i look di Ilary Blasi, la Giacò ha lavorato anche – tra gli altri – sui look del volto di Dazn Giorgia Rossi, per Silvia Toffanin e in passato ha anche vestito Francesco Totti in occasione di alcune ospitate televisive.

Inoltre, la Giacò, sempre attenta alle ultimissime tendenze e a crearne con il suo estro di nuove, è anche stata a capo del reparto costumi di diverse trasmissioni televisive, tra cui Star in The Star sempre condotta dalla Blasi.

Dal profilo Instagram della stylist, sembra che per Silvia Giacò la moda sia una vera e propria passione, tanto che è sempre presente alle sfilate della Fashion Week milanese. La stessa costumista, inoltre, sfoggia look impeccabili e pare avere una predilezione per la maison Chanel.

La cosa interessante, e che dimostra anche la grande versatilità di Silvia Giacò, è che la stylist durante la sua carriera ha seguito celebrities dalle personalità molto diverse tra loro dimostrando una grande capacità di adattarsi a diversi mood e modi di essere.

Sono stati per lungo tempo, infatti, assemblati da lei i look super colorati – e spesso caratterizzati da completi blazer e pantalone della Toffanin a Verissimo – in netto contrasto con gli abiti iper-fascianti e luccicanti che la Blasi ha invece sfoggiato nella scorsa edizione del reality l’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi a Verissimo: il total look denim di Silvia Giacò

La stylist di Ilary Blasi Silvia Giacò non sbaglia un colpo, e lo ha dimostrato anche di recente con l’outfit pensato per l’ultima ospitata della conduttrice a Verissimo.

L’abito a fascia con spacco vertiginoso in total denim chiaro en pendant con stivali sopra il ginocchio (sempre in denim) ha infatti conquistato le fashioniste più attente e non.

Il look era perfetto per un pomeriggio domenicale di primavera ma anche sbarazzino e provocante, come lo è stata la stessa Blasi durante tutta l’intervista e soprattutto nell’ingresso con tanto di occhiali da sole (che un po’ ha ricordato la Blasi-Iena di qualche anno fa) e sul finale, quando ha schivato le domande sul suo nuovo amore con un divertente “…E adesso Bastian!”.

Ovviamente per ora i look che Ilary sfoggerà nelle puntate in prima serata de l’Isola dei Famosi sono rigorosamente top secret ma, tra le tante incertezze, una certezza c’è: con l’aiuto di Silvia Giacò saprà sicuramente stupirci ancora una volta.