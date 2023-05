“Isola”, malore per Simone Antolini. Cecchi Paone minaccia di abbandonare il gioco

Sono trascorsi poco più di 20 giorni dal suo inizio ma l’Isola dei Famosi continua a mietere vittime in quel di Cayo Cochinos. La puntata andata in onda lunedì 8 maggio è iniziata con una notizia affatto bella: Simone Antolini ha avuto un malore e per tale ragione non ha potuto prendere parte alla gara insieme agli altri compagni di avventura. Dal canto suo Alessandro Cecchi Paone, visibilmente preoccupato per le condizioni di salute del compagno, è andato su tutte le furie e ha minacciato di abbandonare il gioco.

“Isola dei Famosi”, malore per Simone Antolini

Claudia Motta, compagna di Simone Rugiati, si è ritirata a causa di un pesante infortunio che le ha impedito di proseguire la sua avventura all’Isola dei Famosi. Nei giorni scorsi anche Paolo Noise era stato costretto ad allontanarsi per qualche ora, per sottoporsi a controlli medici e accertamenti. Si è parlato anche di un malore di Nathaly Caldonazzo, salvo poi essere una fake news.

Stavolta di fake, però, c’è ben poco. La puntata dell’8 maggio è iniziata con una brutta notizia: Simone Antolini, compagno di Alessandro Cecchi Paone, ha avuto un malore e per tale ragione non ha potuto prender parte alla gara, come ogni lunedì sera. Sono trascorsi appena 22 giorni dall’inizio del reality show e l’Isola continua a mietere vittime: la fame è tanta, il caldo asfissiante, dormire è solo un lontano ricordo e per il corpo, sempre più provato, diventa sempre più difficile reggere lo sforzo.

A dare notizia della piccola disavventura di Simone è stato Alvin che, come lui stesso ha spiegato a Ilary Blasi, non ha potuto fornire molti dettagli in merito agli accertamenti medici del naufrago, ma che al contempo ha rassicurato tutti sul fatto che non sia accaduto nulla di grave. Un calo di pressione, tutto qui, e la settimana prossima sarà pronto a tornare in gara più in forma che mai.

Alessandro Cecchi Paone preoccupato per il compagno

Dopo ore cariche di tensione e preoccupazione, a risentirne è stato soprattutto Alessandro Cecchi Paone. Il giornalista ha deciso di vivere la sua Isola proprio in virtù del sostegno reciproco con il compagno Simone Antolini, al quale è legatissimo nonostante la differenza d’età e le critiche feroci, che non mancano mai in questi casi.

Finalmente ha potuto trascorrere qualche giorno lontano dalla sua acerrima nemica Nathaly Caldonazzo, relegata sull’Isola di Sant’Elena dopo aver perso alle nomination, ma questa serenità è durata ben poco. “Simone è svenuto tra le mie braccia” ha ammesso, per poi sottolineare quanto sia stato importante il contributo di Andrea Lo Cicero che, tra le varie cose, è anche soccorritore professionista della Croce Rossa Italiana.

Perché Cecchi Paone ha minacciato di lasciare l’Isola

La tensione era palpabile all’Isola dei Famosi e per Alessandro Cecchi Paone ha raggiunto il culmine quando Ilary Blasi, come annunciato nelle anticipazioni del reality, ha comunicato agli Accoppiados che le coppie sarebbero state sciolte definitivamente. Dire che il giornalista abbia preso molto male la notizia è a dir poco riduttivo.

“Noi giochiamo solo in coppia – ha alzato la voce e, irremovibile, ha aggiunto -. Non c’è nessuna regola. A settembre siamo stati interpellati in coppia. In coppia stiamo e in coppia ce ne andiamo. Non ci spaierete mai. Il mio contratto prevede che siamo in coppia, quindi così o niente”.

E ancora: “chi mi conosce sa che le cose le vivo come decido io. Questa coppia è nata a settembre per volere della rete e della produzione. Non sono sereno perché per motivi che io so mi è svenuto Simone tra le braccia. Questo non è un gioco, è un gioco al massacro“. La preoccupazione è comprensibile ma questa reazione da parte di uno come lui, che ha già partecipato all’Isola dei Famosi e conosce bene le regole del gioco, è sembrata un tantino eccessiva.