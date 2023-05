“Isola dei Famosi”, Paolo Noise ricoverato: malore improvviso

Fonte: IPA Paolo Noise ricoverato in Honduras: malore a L'Isola dei Famosi 2023

La fatica inizia già a farsi sentire a L’Isola dei Famosi, com’è evidente dal malore che ha colpito Paolo Noise. Il naufrago ha fatto preoccupare tutti i fan del reality condotto da Ilary Blasi e, ovviamente, gli appassionati de Lo Zoo di 105. Ecco cosa gli è successo ma soprattutto quali sono le sue condizioni attuali.

Paolo Noise: malore in Honduras

Non è la prima volta che un naufrago si sente male a L’Isola dei Famosi, ma solitamente i segni dell’estrema fatica percepita si fanno sentire fino a tal punto dopo un po’ più di tempo. Per questo motivo i fan si sono particolarmente preoccupati nell’apprendere la notizia del malore di Paolo Noise, sospettando ci fosse qualcosa di alquanto grave cui far fronte.

Tutto ha avuto inizio in mattinata, quando attraverso il canale Telegram de Lo Zoo di 105 è stato pubblicato un messaggio: “Voci di corridoio dicono che Paolo è stato soccorso dai medici dell’Isola”.

Va da sé che l’agitazione ha rapidamente iniziato a diffondersi, fino a quando non è intervenuto il collega Fabio Alesi a fare chiarezza. Durante la trasmissione radiofonica ha infatti spiegato come le condizioni dell’amico non siano affatto gravi. Prendere parte a L’Isola dei Famosi non è come entrare nella casa del Grande Fratello VIP, tutt’altro.

Oltre al peso psicologico, infatti, occorre far fronte a quello fisico. Caldo, fatica e scarsa nutrizione mettono a dura prova tutti. Basti pensare all’ultimo vincitore del reality, Awed, che ha raccontato d’aver perso ben 16 kg durante quest’esperienza.

Come sta Paolo Noise: cos’è successo

Fabio Alesi ha spiegato ai radioascoltatori che fame e stanchezza hanno spinto Paolo Noise ad avere un momento di mancamento. Immediato l’intervento dei medici del programma, che non hanno ovviamente voluto correre alcun rischio. Per questo motivo il naufrago è stato trasportato in una struttura adeguata per effettuare dei controlli approfonditi.

In casi del genere occorre valutare anche le capacità del VIP di proseguire l’esperienza, anche se non sembra essere in dubbio il suo ritorno sull’isola. Ecco le parole del collega dello Zoo: “Non preoccupatevi. È stato un piccolo malore per Paolo, il che ci sta dopo giorni in cui crepa di fame e viene mangiato dai paguri. Nulla di grave. Semplicemente un malore legato alla fatica”.

Resta da capire quando rientrerà ufficialmente Paolo Noise, raggiungendo gli altri naufraghi. Qualche informazione in più è giunta da Marco Mazzoli, che sta condividendo quest’esperienza con l’amico. La trasmissione radiofonica è stata in grado di trasmettere un suo messaggio.

Tono non particolarmente preoccupato mentre spiegava del malore accusato dall’amico, che è stato portato via. Sfortuna vuole sia successo proprio nel giorno in cui è stato fornito loro un banchino per pescare: “Doveva essere una giornata un po’ da sogno per noi. Quando invece il banchino è arrivato, Paolo non riusciva neanche ad alzarsi. È giunto il medico e lo ha portato a fare una flebo”.

Fino al momento di questo aggiornamento, lo speaker radiofonico non aveva ancora fatto ritorno ma, ripetiamo, il tono di Mazzoli non preoccupa: “Io mi sono goduto una giornata pazzesca perché sono riuscito ad arrivare sull’isola di quelli che vengono eliminati. Dove c’era Nathaly”.

In seguito ha confermato il ricovero dell’amico, che è però nei pressi dell’accampamento e non in ospedale. La speranza è che rientri in serata o al massimo domattina: “Credo si sia ammazzato di medicine dal primo giorno. Vi aggiorneremo e vedrete che sta bene”.