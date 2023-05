“Isola dei Famosi”, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini lasciano: i motivi

Fonte: IPA “Isola dei Famosi”, naufraghi tra caldi baci e liti: tutte le sorprese della terza puntata

Un altro abbandono all’Isola dei Famosi: Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno lasciato il reality show. È evidente che la fame e le condizioni estreme del gioco continuano a mettere a dura prova i naufraghi, nonostante la trasmissione sia iniziata da appena 20 giorni. Si tratta della terza defezione per il programma, dopo il ritiro per motivi di salute prima di Claudia Motta e poi di Marco Predolin avvenuto nelle scorse settimane.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini abbandonano l’Isola dei Famosi

È stata confermata la notizia dell’abbandono di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini: la coppia ha lasciato il reality show e l’annuncio è arrivato durante il daytime di giovedì 11 maggio, con poche parole che hanno avvalorato i rumors che si stavano diffondendo a macchia d’olio nelle ultime ore.

I motivi del ritiro dei due naufraghi, che non sono stati esplicitati durante la fascia pomeridiana del survival show, sono stati prontamente rivelati sui canali social del programma. “Simone Antolini ha dovuto lasciare l’Isola per problemi di salute e Alessandro Cecchi Paone ha deciso di non proseguire la sua avventura”.

Una decisione, quella del giornalista, che al pubblico della trasmissione condotta da Ilary Blasi non arriva esattamente come un fulmine a ciel sereno. Solo qualche giorno fa, durante la diretta di lunedì 8 maggio, Alessandro aveva mostrato solidarietà al compagno, esprimendo la volontà di abbandonare l’Honduras se non fosse riuscito a rientrare in gioco.

Il malore di Simone Antolini e la solidarietà di Alessandro Cecchi Paone

Le condizioni precarie di salute di Simone Antolini non erano un mistero per il pubblico dell’Isola dei Famosi. L’ultima diretta del programma si era infatti aperta con una notizia preoccupante, quella del malore del concorrente, che non gli aveva permesso di poter prendere parte alla gara insieme agli altri compagni di avventura.

Era stato Alvin ad aggiornare gli spettatori: “La nostra Fiore ha avuto un piccolo problema al mignolo del piede, mentre Simone Antolini al momento non c’è, ha avuto un piccolo malore“. Ilary Blasi aveva chiesto delucidazioni sullo stato di salute del naufrago, ma l’inviato non era riuscito a dare troppe informazioni: “Non posso darti dettagli sul bollettino medico, ma le sue condizioni sono sotto controllo e Simone è tutt’ora in gioco, tornerà la prossima puntata”.

A risentire della preoccupazione era stato ovviamente Alessandro Cecchi Paone, che aveva minacciato il ritiro dal gioco: “Simone non si è minimamente risparmiato, anche per questo stanotte ha avuto un malore. Sono preoccupato, ma mi fido dello staff medico de L’Isola dei Famosi e di quello ospedaliero honduregno. Spero che tornerà perché questa avventura l’abbiamo iniziata insieme e senza di lui non ha più senso. O insieme o niente“, aveva spiegato.

Nel frattempo evidentemente le condizioni di Antolini non gli hanno permesso di rientrare in gioco, e lo staff avrà ritenuto opportuno l’abbandono del survival show. Non si tratta del primo caso di questa edizione: Claudia Motta, compagna di Simone Rugiati, si è ritirata a causa di un pesante infortunio che le ha impedito di proseguire la sua avventura; e anche Marco Predolin ha dovuto lasciare l’Honduras per un malore.