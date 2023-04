“Isola dei Famosi”, Ilary Blasi con la frangia: i commenti non perdonano

Fonte: IPA ”Isola dei Famosi”: i migliori look di Ilary Blasi

Nuova Isola dei Famosi, nuovo look: Ilary Blasi cambia pettinatura e si fa la frangia. Ma la nuova immagine della presentatrice divide su Instagram. Per lei non ci sono mezze misure, solo elogi smodati o critiche velenose.

Ilary Blasi all’Isola dei Famosi con la frangia

Si comincia col dubbione (come direbbe Amadeus): Ilary Blasi indossa una parrucca o si è davvero tagliata i capelli? Non sarebbe infatti la prima volta che l’ex di Francesco Totti si presenta in tv con un nuovo look stravolgente per poi scoprire che in realtà si trattava di una parrucca.

Fonte: Ufficio stampa Mediaset

Questa volta Ilary Blasi ci lascia un indizio nelle storie di Instagram che dovrebbe fugare ogni perplessità. Infatti compare l’immagine di una forbice con qualche capello biondo tagliato. In altri termini, Ilary non indossa una parrucca ma si è fatta davvero la frangia, seguendo una tendenza vip degli ultimi tempi. La scelta della Blasi però piace e non piace. Il cambio di look è radicale e bisogna abituarsi a vederla così.

C’è da dire che il suo pubblico non conosce mezze misure, c’è chi la trova bellissima e chi invece “orrenda”. Soprattutto a seconda dei social utilizzati il tenore dei commenti cambia molto. La trasformazione è comunque difficile da digerire anche perché per Ilary sono cambiate molte cose non solo la pettinatura. La rottura con Totti rappresenta ancora uno choc per molti e lei ci gioca proprio all’Isola dei Famosi con battutine inequivocabili.

Ilary Blasi, commenti al veleno

Su Instagram i commenti sono sprezzanti, la nuova Ilary e le punzecchiature contro il suo ex non vengono proprio accettate. Qualcuno scrive in modo impietoso: “Mamma mia che brutta e maleducata”. Altri notano una certa somiglianza con Alessia Marcuzzi: “Per un attimo ho visto Alessia Marcuzzi 😐”. Altri la trovano retrò: “Presenta Linda Evans. Dynasty 1980”. Ma c’è chi è pronta a difenderla: “Ma quante critiche!!! Ma perché tutte queste malelingue!!! Prendete il telecomando e cambiate canaleeeee!!!!!!!!!!”.

Ilary Blasi iconica

Su Twitter al contrario è invece l’ora del riscatto per Ilary Blasi e la sua Isola dei Famosi. Solo grandi elogi per lei e anche per la sua scelta di alludere pesantemente a Totti: “ilary:”come sapete un uomo che era vicino a me che era al mio fianco non c’è più…

per uno che se ne va c’è ne un altro che arriva”. Ilary l’ha toccata pianissimo ✈🔥”. E poi sono tutti contenti di vedere lei al posto di Signorini e del suo Grande Fratello: “Prima puntata PROMOSSA e l’edizione è partita col piede giusto, praticamente questa serata ha spazzato via letteralmente 6 mesi di quell’altro programma facendomelo dimenticare, è stato tutto perfetto e come sempre Ilary iconica”.

La Blasi è definita addirittura “iconica” e in effetti l’outfit curato dalla sua stylist Silvia Giacò ha il suo perché con il top bianco dal bordo brillantato, la longuette di raso nera e i guanti di seta che sono un vero tocco di classe degno di Kate Middleton.

Isola dei Famosi, l’esordio è un trionfo

Intanto l’esordio dell’Isola è vincente. Il reality è leader della serata con 2.919.000 spettatori totali e il 23.34% di share, che sale al 25.37% sul pubblico attivo. La trasmissione condotta da Ilary Blasi ha toccato picchi che hanno superato il 38% di share e 4.600.000 spettatori. Sui social L’Isola dei Famosi è stato il programma d’intrattenimento più commentato dell’intera giornata. Su Twitter, l’hashtag ufficiale #ISOLA ha dominato.

Commenta Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: “Canale 5 festeggia il ritorno in TV di uno dei real-show più attesi dell’anno. L’“Isola dei Famosi” segna anche il ritorno in conduzione di una delle più brillanti star della scuderia Mediaset, Ilary Blasi, in compagnia degli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, e il confermatissimo inviato Alvin. Un’edizione che si promette avvincente, contraddistinta dalla brillante regia di Roberto Cenci, che con Banijay Italia e Mediaset danno vita a un programma produttivamente sfidante, costantemente al centro di media e social, con tante declinazioni sulle reti e la piattaforma del Gruppo Mediaset. Buon lavoro a tutti!”.