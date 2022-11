Francesco Totti con Noemi Bocchi a Trigoria per la partita di suo figlio Cristian

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono sempre più inseparabili: dopo essere volati a Dubai ed essersi presentati come una coppia ufficiale (con tanto di anello di fidanzamento al dito di lei), i due sono tornati in Italia per partecipare a un evento importante per il figlio Cristian.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sempre più uniti

La vacanza a Dubai è già finita, ma non per questo si è concluso l’idillio tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Anzi si può affermare tutto il contrario, perché la coppia è ormai inseparabile. L’ex calciatore e la nuova compagna non perdono occasione per stare insieme, e si lasciano fotografare senza alcun problema.

È quello che è accaduto a Trigoria, dove l’ex Capitano giallorosso e la Bocchi hanno assistito a un match importante per il figlio Cristian, una partita della Roma Under 18 che papà Francesco non avrebbe mai perso. Sguardo attento e concentrato, Totti non si è perso neanche un’azione del suo primogenito: al suo fianco sempre Noemi, sebbene pare che l’ex moglie Ilary Blasi abbia chiesto espressamente di evitare i contatti tra la flower designer e i suoi figli.

Nel frattempo continua il silenzio social della conduttrice: dopo essere volata a New York e aver condiviso i momenti più belli della sua vacanza con i suoi follower, Ilary è letteralmente sparita da Instagram, forse per allontanarsi dai pettegolezzi sempre più insistenti sul suo divorzio.

Proprio in occasione della sfilata sul red carpet di Dubai, Noemi Bocchi ha attirato su di sé le attenzioni di tutti. A scatenare i gossip l’anello di fidanzamento da 5 carati, che non è certo passato inosservato: pare infatti, secondo una ricostruzione del settimanale Chi, che il gioiello prezioso sia stato acquistato da Totti più di un anno fa, retroscena che svelerebbe quindi che la storia d’amore tra l’ex calciatore e la Bocchi sarebbe più lunga di quanto lui abbia voluto far credere.

Divorzio Totti-Blasi, cosa succede

Mentre voci e pettegolezzi continuano a rincorrersi inesorabilmente, il divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti continua ad andare avanti in tribunale. C’è da dire che rispetto ai primi tempi, durante i quali gli ex coniugi erano pronti a farsi la guerra, i rapporti sarebbero leggermente più distesi, come ha raccontato il settimanale Chi. “Alla fine dell’udienza si è aperto uno spiraglio di pace. Gli avvocati delle due parti infatti, si sono trovati in gran segreto (ma i giornalisti li hanno seguiti) per valutare la possibilità di giungere a una separazione consensuale”, riportava il giornale di Alfonso Signorini.

E mentre la conduttrice è concentrata solo sui figli e sulla carriera – pare che sia tutto pronto per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi che la vedrà di nuovo al timone – la relazione di Totti e la Bocchi procede a gonfie vele. I due sono sempre più affiatati, come hanno dimostrato sia sul red carpet dei Globe Soccer Awards, dove si sono presentati ufficialmente al mondo come una coppia. E sono noti i loro progetti per il futuro, visto che stanno progettando da tempo la convivenza in un nuovo nido d’amore.