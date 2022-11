Francesco Totti, sparito il cagnolino che Noemi Bocchi regalò al figlio Cristian

Il nome di Noemi Bocchi è al centro della vita dell’ex Capitano della Roma, Francesco Totti, che, dopo il divorzio da Ilary Blasi, è ormai uscito allo scoperto, ma non ha mai avuto l’intenzione di “nascondere” la sua relazione. Tuttavia, alcuni aspetti legati alla vicenda “inscuriscono”, a dir poco, come la notizia della sparizione del cane regalato a Cristian, il primogenito dell’ex coppia Totti-Blasi. Che fine ha fatto, si chiedono i giornali, e non possiamo fare a meno di domandarcelo anche noi.

Noemi Bocchi, il regalo a Cristian Totti: il cane è sparito

Un “mistero” si è acceso sulla coppia Noemi Bocchi e Francesco Totti nelle ultime ore, un’indiscrezione – o meglio, una voce – condivisa da Dagospia, il portale di Roberto D’Agostino. La nuova compagna di Francesco avrebbe fatto uno splendido regalo a Cristian qualche mese fa. Ma il “regalo” – un dolce cagnolino – sarebbe sparito nel nulla.

“Bau Bau. L’affare Totti s’ingrossa ma non abbaia! Non solo Rolex e borsette, ora pare che sia scomparso anche il cagnolino che Noemi aveva regalato a suo tempo a Cristian, primogenito di Ilary e Totti. Dove è finito il cucciolo? Ah, saperlo”, ha riportato Dagospia, e ovviamente i riflettori sono stati subito puntati sulla vicenda, soprattutto perché il divorzio sta facendo discutere.

Noemi Bocchi, quando ha regalato il cane Tyson a Cristian Totti

Riavvolgiamo il nastro e torniamo indietro nel tempo agli inizi del mese di agosto. La notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti era viva e accesa, dal momento in cui la nota Ansa era arrivata da relativamente poco. Proprio in quei giorni, Cristian Totti aveva condiviso su Instagram una foto con Tyson, dando il benvenuto al cagnolino nella famiglia. Felicissimo del suo arrivo, il cane oggi sarebbe sparito, come riportato da Dagospia.

Noemi Bocchi, in che rapporti è con i figli di Francesco Totti

In realtà, i rapporti tra Noemi Bocchi e i figli di Francesco Totti – Cristian, Chanel e Isabel – sarebbero positivi. Non è facile essere la nuova fiamma, e non è semplice integrarsi in una famiglia unita. Fin dagli inizi, infatti, l’ex calciatore e la Blasi hanno sempre avuto a cuore il benessere dei figli, che per loro viene prima di tutto. Nessun dissapore sotto questo aspetto, nessuna guerra per la loro felicità.

E, in effetti, secondo i giornali, Totti e la Bocchi starebbero facendo delle prove da “famiglia allargata”. La coppia è ormai uscita allo scoperto da tempo, non è una novità, e i giornali li hanno spesso sorpresi in atteggiamenti complici con i rispettivi figli. Insomma, non c’è l’intenzione di rovinare i rapporti, tutt’altro, perché vorrebbero trovare stabilità ed equilibrio, com’è giusto che sia.

In estate era sparito anche Alfio, il gatto di famiglia

Per il cane Tyson non c’è stato alcun annuncio, mentre per il gatto di famiglia, Alfio, si era subito mobilitata Ilary Blasi: la sparizione del suo amatisssimo Sphynx l’aveva gettata nella crisi più nera. Grazie alle condivisioni, il gatto Alfio è stato alla fine trovato e tutto è andato per il meglio. Ma la domanda rimane: dove si trova Tyson al momento?