Divorzio Totti-Blasi, troppe dichiarazioni. Francesco si pente e cerca il dialogo

Sarà anche finita tra Francesco Totti e Ilary Blasi ma la dura battaglia a distanza dell’ormai ex coppia più amata d’Italia è ancora in corso. Quasi ogni giorno spuntano nuovi dettagli, che aprono capitoli spesso dolorosi. Accuse, foto in famiglia, post social di Chanel che paiono lanciare messaggi sibillini e molto altro. Una fine non degna di un amore durato 20 anni. L’ex capitano della Roma sembra però pronto a tornare sui propri passi, aprendosi al dialogo.

Divorzio Totti-Blasi: Francesco è pentito

Due che si sono tanto amati devono trovare la forza di ricordare il buono di un tempo, così da poter gettare le basi per un futuro quantomeno civile, per il bene dei loro figli. La strategia di Totti e Blasi sembrava quella di tutelarsi dietro il silenzio, per quanto possibile. Lasciar parlare gli altri e far trascorrere del tempo.

Tutto gettato al vento dalla recente intervista del “Pupone”, che ha confermato la sua storia con Noemi Bocchi, offerto dettagli sulle tempistiche del suo nuovo amore e lanciando ombre pesanti su Ilary. Se quest’ultima è ben abituata al mondo del gossip, il suo ex si è di certo mostrato più ingenuo.

Pare non aver retto alla pressione, lasciandosi andare come un fiume in piena. Il settimanale Oggi, però, spiega come si sia pentito di quelle parole. Panni sporchi lavati in pubblica piazza, in un misto di tradimenti e Rolex sottratti. È però davvero possibile fare un passo indietro?

Cercare il dialogo, ora, vorrebbe dire studiare a tavolino una strategia mediatica da seguire in maniera precisa. Qualcosa che inevitabilmente coinvolgerebbe anche Noemi Bocchi.

Rolex e tradimenti: Ilary Blasi fa parlare gli avvocati

L’intervista rilasciata da Francesco Totti ha di fatto dichiarato guerra all’ex Ilary Blasi. Un colpo durissimo che potrebbe aver portato anche a una frattura all’interno della famiglia. Nuovi topic sono comparsi online ed ecco che Roberto D’Agostino, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha dato la sua versione dei fatti.

In studio ha spiegato come Totti sarebbe in possesso delle immagini che mostrano Ilary Blasi prendere i Rolex. Vi sarebbero anche degli screenshot di messaggi inviati al presunto amante. La risposta della conduttrice? Silenzio sul fronte personale e parola agli avvocati.

Ilary Blasi resta in silenzio, intanto, lasciando parlare i suoi avvocati: “La notizia è falsa. Non esistono o sono mai esistiti messaggi erotici scambiati dalla nostra assistita con soggetti terzi”.

Chanel Totti su TikTok: attacco ai genitori

Vivere sotto i riflettori non è facile, soprattutto se tale condizione è imposta e non scelta. È sempre stata questa la vita di Chanel Totti, fin dall’annuncio della gravidanza e del nome scelto per l’allora bambina.

Tutto ciò si supera grazie alla vicinanza della famiglia, che dovrebbe proteggere i propri piccoli e schermarli. Lei invece, a 15 anni, si ritrova nel cuore dell’adolescenza a fronteggiare un mare di gossip che travolge tutte le sue certezze.

La risposta immediata è stata di pancia e rabbia. Almeno così sono stati interpretati alcuni suoi video su TikTok. Nel post scrive di non sapere cosa pubblicare. Un po’ come se quel video avesse poco valore. Secondo gli utenti, invece, la scelta di quel brano, Mi son fatto l’amante del neomelodico Natale Galletta, è tutt’altro che casuale.

Una frecciata bella e buona, così come la parte di brano lasciata scorrere in sottofondo: “Hai fatto sempre le cose sbagliate, facessi mai una cosa che mi fa piacere. E io come uno scemo ti ho sempre voluta”.