Totti e Noemi Bocchi, vacanza da fidanzati a Dubai: il silenzio sospetto di Ilary

Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno trascorrendo giornate magiche, proprio come due fidanzatini. Dopo aver sfilato sul red carpet dei Globe Soccer Awards, la coppia si è concessa una gita nel deserto a bordo di un quad e sta già pensando ai prossimi impegni insieme. Nel frattempo si fa sempre più assordante il silenzio di Ilary Blasi, che dopo la vacanza a New York si è presa una pausa dai social.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sempre più affiatati: la vacanza a Dubai

Sempre più innamorati e affiatati: così sono apparsi Noemi Bocchi e Francesco Totti in uno scatto pubblicato sul profilo Instagram (privato) della flower designer. La coppia, che da tempo vive la relazione alla luce del sole, si è presentata qualche giorno fa sul red carpet dei Globe Soccer Award a Dubai, dove l’ex calciatore ha ricevuto un riconoscimento.

Una mossa strategica per decretare – se mai ce ne fosse bisogno – l’ufficialità della loro storia d’amore, non solo in Italia, dove il divorzio fra Totti e Ilary Blasi tiene banco da mesi, ma anche all’estero. E proprio in occasione di questa prima trasferta pubblica della coppia, i due si sono concessi una tappa nel deserto, un’avventurosa gita tra le dune rosse di Dubai in quad.

La Bocchi ha condiviso una foto ricordo tra le storie di Instagram – immediatamente ripresa dalle pagine di gossip – che ritrae lei e l’ex calciatore felici e sorridenti sulle ruote del mezzo. Lei in pantaloncini corti e bianchi, lui intanto a fare il gesto di vittoria. E del resto entrambi non potrebbero essere più felici: sempre sul famoso red carpet di Dubai, la bella Noemi ha sfoggiato un anello da 5 carati, pegno d’amore che l’ex Capitano giallorosso avrebbe donato alla sua amata molto prima di quanto dichiarato da nell’intervista al Corriere della Sera.

“L’ordine dell’anello risalirebbe a dicembre di un anno fa“, si legge sulle pagine del settimanale Chi. Un retroscena non da poco e che spiegherebbe le mosse di Totti degli ultimi mesi, che a questo punto ci appaiono molto meno affrettate. Da quando infatti Ilary Blasi e il Pupone hanno annunciato il loro divorzio, il campione non ha mai nascosto la storia d’amore con Noemi, presentando la nuova compagna ai figli in occasione del suo ultimo compleanno e progettando la convivenza in un nuovo nido d’amore.

Ilary Blasi, il silenzio social

Mentre l’ex marito è volato a Dubai per ritirare il suo riconoscimento, Ilary Blasi ha deciso di allontanarsi dai gossip e dai pettegolezzi andando a New York. La conduttrice ha condiviso con i suoi follower i momenti più belli della sua vacanza, trascorsa in compagnia degli amici più cari. Ma dopo giorni di foto, storie e post alla pubblicazione social è seguito un assordante silenzio.

Ilary infatti da qualche giorno ha smesso di pubblicare contenuti, un fatto insolito per lei che ama condividere la sua quotidianità con i suoi numerosi fan. Che si tratti di una pura coincidenza o di un atto consapevole non è dato sapere, ma una cosa è certa: se il tuo divorzio è il più chiacchierato del momento, una pausa social è più che legittima. Soprattutto se i pettegolezzi continuano a impazzare.