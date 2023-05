Festa della Mamma, perché quest’anno si festeggia il 14 maggio

Fonte: iStock Festa della Mamma 2023: quando si festeggia?

La Festa della Mamma è uno dei momenti che aspettiamo maggiormente con gioia: la data della celebrazione, tuttavia, non è fissa, perché cambia a seconda dei Paesi. Non solo. Per esempio, in Italia, dal 2000 cade sempre la seconda domenica del mese. Ma quando viene celebrata la Festa della Mamma nel 2023 e quali sono le differenze con gli altri Paesi? Qualche curiosità su questo giorno speciale.

Festa della Mamma 2023, perché si festeggia il 14 maggio?

Sì, lo sappiamo: non dovremmo festeggiare le nostre mamme solo ed esclusivamente nel giorno della loro festa, ma tutti i giorni. Basta molto poco per far sentire alle mamme tutto il nostro affetto, il nostro supporto. Ma la Festa della Mamma, in ogni caso, rimane un giorno importante, perché serve per celebrare una delle figure più importanti della nostra vita. Un punto di riferimento. E nel 2023 possiamo organizzare una festa con i fiocchi per la mamma domenica 14 maggio.

Contrariamente alla Festa del Papà, che cade il 19 marzo tutti gli anni, la regola per “ricordarsi” della Festa della Mamma è sempre la stessa: la seconda domenica del mese di maggio. In breve, proprio come la Pasqua e il Carnevale, è una festa mobile, che capita però sempre di domenica. Una tradizione che è recente e che è stata introdotta per allinearsi con alcuni Paesi del resto del mondo: dagli anni ’50 fino al 2000, infatti, si è sempre celebrata l’8 maggio.

Le origini della Festa della Mamma

Questa ricorrenza civile, in realtà, non celebra solo la figura della mamma, ma anche la maternità, così come l’influenza sociale delle mamme stesse. Non è facile risalire alle origini, dal momento in cui già in epoca pagana, al tempo dei Greci e dei Romani, possiamo trovare dei riferimenti al culto della fertilità. Nel tempo, però, è cambiato il modo di celebrare: non più solo la fertilità, ma soprattutto la maternità.

A proporre per la prima volta la Festa della Mamma è stata Julia Ward Howe, pacifista e femminista americana, nel lontano 1870. A lei si è aggiunta anche Anna M. Jarvis, che è riuscita nell’intento di organizzare per la prima volta la Festa della Mamma il 10 maggio 1909.

In Italia, invece, prima degli anni ’50, non sono mai mancate delle iniziative volte a celebrare proprio la maternità. Come dimenticare, infatti, la Giornata Nazionale della Madre e del Fanciullo, che è stata istituita per celebrare le mamme? Tuttavia, la festa per come la conosciamo oggi è quella nata appunto negli anni ’50.

La Festa della Mamma nel mondo: quali sono le differenze con gli altri Paesi

In realtà, non tutti celebrano la Festa della Mamma nello stesso momento. Per esempio, la Norvegia celebra le mamme durante la seconda domenica di febbraio, ma non mancano alcuni Paesi che celebrano l’8 marzo, proprio in occasione della Giornata Internazionale della Donna, come la Bulgaria, la Romania, l’Albania, l’Armenia e molti altri. In Inghilterra, in Galles e in Scozia, invece, le mamme vengono festeggiate durante la quarta domenica di quaresima. Negli Stati Uniti il “Mother’s day” cade ogni anno sempre alla seconda domenica di maggio, proprio come in Italia.