Francesco Totti indagato, la prova che avrebbe in mano Ilary

Ilary Blasi avrebbe messo agli atti la registrazione di una videochiamata avuta con Isabel che incastrerebbe il suo ex marito nell'indagine per abbandono di minore

Fonte: IPA Francesco Totti e Ilary Blasi

Continuano gli attriti tra Ilary Blasi e Francesco Totti che dal 2022 hanno deciso di separare le loro strade dopo un matrimonio da favola e tre figli: Cristian, Chanel e Isabel Totti. La terzogenita della coppia, in particolare, è adesso proprio al centro di una nuova diatriba tra i due ex coniugi visto che la conduttrice televisiva avrebbe denunciato lo sportivo per abbandono di minore. Secondo quanto riportato alle forze dell’Ordine dalla presentatrice televisiva, Francesco Totti avrebbe lasciato la loro figlia più piccola a casa con la sorella Chanel Totti, senza la supervisione di un adulto.

Il caso è ancora oggetto di indagine ma, secondo le ultime indiscrezioni, sembra che Ilary Blasi abbia presentato una prova schiacciante nei confronti dell’ex marito.

Ilary Blasi, la prova che inchioderebbe Francesco Totti

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno fatto sognare milioni di telespettatori con una storia d’amore che sembrava indistruttibile. Ma purtroppo così non è stato e i due hanno annunciato l’intenzione di divorziare nel luglio 2022. Entrambi, in seguito, hanno ricostruito delle nuove relazioni amorose e se Francesco Totti e Noemi Bocchi, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero aver vissuto di recente un periodo di crisi, il rapporto amoroso che lega Ilary Blasi al fidanzato Bastian Muller potrebbe portare la conduttrice televisiva a lasciare la casa che condivideva con Francesco Totti per un nuovo nido d’amore.

Se la battaglia di divorzio tra i due non si è ancora conclusa, di recente, sembra che Francesco Totti abbia dovuto ricorrere ai suoi avvocati per difendersi da una denuncia che sarebbe stata presentata contro di lui proprio dalla sua ex moglie. L’ex calciatore sarebbe stato accusato di abbandono di minore per aver lasciato la figlia minore Isabel a casa senza supervisione di un adulto per recarsi a una cena con la nuova compagna Noemi Bocchi. Secondo le indiscrezioni la piccola di casa non sarebbe stata però del tutto sola nell’appartamento dello sportivo e con lei ci sarebbe stata la sorella maggiore Chanel Totti, all’epoca soltanto sedicenne e, quindi, minorenne.

Francesco Totti avrebbe difeso la sua posizione affermando che in casa ci fosse la babysitter della bambina ma, secondo gli ultimi rumors, Ilary Blasi avrebbe messo agli atti una registrazione della videochiamata avuta quella sera di maggio 2023 con la figlia minore in cui si evincerebbe che in casa non ci fosse nessun adulto. Sembra che la conduttrice televisiva abbia chiesto a Isabel Totti di riprendere ogni stanza dell’appartamento dell’ex marito proprio per provare che fosse da sola, come riportato da Il Messaggero.

La vicenda sotto indagine

La nuova battaglia legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbe scaturita da una serata del maggio 2023, quando, secondo quanto sarebbe stato riportato dalla conduttrice televisiva alle autorità giudiziarie, l’ex calciatore avrebbe lasciato a casa Chanel e Isabel Totti da sole per recarsi a una cena in un locale vicino al suo nuovo appartamento a Roma Nord.

Ilary Blasi, però, parlando al telefono con la figlia minore, avrebbe scoperto l’assenza di un adulto con loro e avrebbe allertato i suoi genitori prima e le forze dell’ordine poi. Quando quest’ultimi si sarebbero presentati alla porta della nuova residenza dello sportivo, però, sarebbero stati accolti da una donna, la babysitter della bambina. Secondo le indiscrezioni, però, la donna che avrebbe aperto l’uscio di casa Totti-Bocchi alle forze dell’ordine potrebbe essere la portinaia dello stabile, avvertita dallo stesso calciatore di quanto stava per accadere e giunta, quindi, in suo soccorso.