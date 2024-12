Francesco Totti e Noemi Bocchi “in crisi”, ma loro fuggono a Parigi: il viaggio romantico

Fonte: IPA

Una romantica fuga lontano da Roma: il weekend dell’Immacolata ha visto Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi regalarsi un’autentica boccata di ossigeno e di serenità in una delle città più romantiche di sempre, Parigi.

Per Totti l’ultimo periodo non è stato affatto semplice: il burrascoso divorzio dalla storica ex moglie Ilary Blasi, il presunto tradimento con la giornalista Marialuisa Jacobelli e l’accusa di abbandono di minore per aver lasciato la figlia sola a casa, hanno creato non poco stress all’ex capitano della Roma, tanto da mettere in discussione anche il rapporto con la nuova compagna.

Ora però la crisi sembra superata e Francesco e Noemi sembrano più uniti e innamorati che mai, tanto che hanno voluto dedicarsi un weekend davvero speciale a Parigi per godere della magica atmosfera natalizia della capitale francese. Due giorni pieni di divertimento e serenità, accompagnati da Isabel, la figlia più piccola di Francesco e Ilary Blasi.

Totti e Bocchi: amore a gonfie vele a Parigi

Da ormai tre anni Noemi Bocchi compare al fianco di Francesco Totti, dimostrando di aver creato con lui un rapporto davvero speciale. Insieme hanno superato numerosi momenti di difficoltà e tensione. Anche negli ultimi tempi, quando si è ripetutamente parlato di crisi e la liason di Francesco con la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, con la quale era stato paparazzato, non aveva di certo migliorato le cose. Lo scorso ottobre i più attenti avevano anche notato come Noemi avesse cancellato dal suo profilo Instagram alcuni post e stories con Totti, limitando anche i commenti alle foto per evitare un accanimento mediatico.

Ma secondo i ben informati, in realtà, la crisi tra i due risaliva a ben prima del presunto tradimento di Francesco e quella rivelazione non era stata che la classica goccia che fa traboccare il vaso. La fuga a Parigi però sembrerebbe il segnale di un riavvicinamento tra i due che sono apparsi più innamorati che mai: durante il weekend francese, inoltre, Francesco e Noemi avrebbero trascorso anche una giornata a Disneyland con la piccola Isabel, per trascorrere delle ore spensierate tutti insieme.

Tra Francesco a Noemi dunque sembra essere tornato il sereno, come dimostrano anche le foto in cui si baciano teneramente all’ombra della Tour Eiffel. I due sembrerebbero aver messo da parte i problemi degli ultimi tempi, tra cui il presunto tradimento di Francesco e l’accusa di abbandono di minore rivoltagli proprio da Ilary Blasi e sembrano veleggiare verso un futuro roseo.

La coppia ha recentemente acquistato un lussuoso attico nella zona nord della Capitale, segno di stare progettando un futuro insieme e, durante l’ultimo viaggio a Dubai, dove Totti ha partecipato al torneo EA7 World Legends Padel, sarebbe anche spuntato un prezioso anello di diamanti all’anulare di Noemi Bocchi. Ci sarà stata una proposta di matrimonio ufficiale? Su questo la coppia al momento mantiene il massimo riserbo.

Totti è a Parigi, Ilary in Svizzera con Bastian, Chanel e Michelle Hunziker

Se Totti si è regalato un romantico weekend a Parigi in compagnia della sua Noemi, portando con sé la piccola Isabel, la figlia diciassettenne della coppia – Chanel – ha invece trascorso il weekend insieme a Ilary Blasi. Mamma e figlia, infatti, si sono recate in Svizzera per partecipare alla serata dinner show del Billionaire di Flavio Briatore a St. Moritz, organizzata presso il lussuosissimo Grand Hotel des Bains Kempinski.

Ovviamente accanto a Ilary, per il suo weekend da sogno a St. Moritz, non poteva mancare il compagno Bastian Muller, che ha accompagnato mamma e figlia per inaugurare la stagione vacanziera invernale.