Francesco Totti ha tradito Noemi Bocchi con Marialuisa Jacobelli? Lei conferma il flirt: “È evidente”

Fonte: IPA Francesco Totti, Noemi Bocchi e Marialuisa Jacobelli

Crisi del terzo anno per Francesco Totti e Noemi Bocchi? Pare proprio di sì. L’ex calciatore avrebbe infatti una liaison con un’altra bellissima, la giornalista Marialuisa Jacobelli, come dimostrano dei recenti scatti che li immortalano insieme in hotel. A confermare il flirt, è stata proprio la diretta interessata, che non sembra voler lasciare spazio a dubbi.

Francesco Totti e il presunto flirt con Marialuisa Jacobelli

Il tempo sembra dar ragione a Ilary Blasi in merito alle presunte infedeltà dell’ex marito Francesco Totti. A tre anni dall’inizio della relazione con Noemi Bocchi, l’ex capitano della Roma avrebbe infatti un nuova avventura. A confermalo è la rivista Gente, che, sulla copertina del nuovo numero, rilanciata da Dagospia, titola: “Totti ci ricasca?“. La lei in questione sarebbe la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, che il settimanale definisce “la Kim Kardashian italiana”.

Gli scatti pubblicati sembrano non lasciare spazio a dubbi: Francesco e la giornalista entrano insieme in un hotel di Roma, dal quale escono (sempre insieme) circa un’ora e mezza dopo. Il reportage assume ancor più valore alla luce di alcune rivelazioni promesse da Fabrizio Corona: l’ex re dei paparazzi, infatti, aveva lanciato una “bomba” , sostenendo che l’ex Pupone avrebbe tradito Noemi Bocchi.

La conferma di Marialuisa Jacobelli: “Due più due fa quattro”

A fugare i dubbi di chi potrebbe pensare che gli scatti siano il frutto di una semplice casualità, ci ha pensato proprio Marialuisa, confermando senza mezzi termini la relazione. La 32enne influencer, giornalista figlia d’arte (il papà è Xavier Jacobelli, ex direttore di Tuttosport), raggiunta al telefono da Gente ha spiegato: “Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente”. C’è di più: alla domanda diretta sulla presunta liaison, ha confermato con un secco “Sì”.

Insomma, Francesco avrebbe “perso il pelo ma non il vizio”, e avrebbe tradito Noemi Bocchi con l’ex tentatrice di Temptation Island, che vanta anche una precedente relazione con Kylian Mbappé. Difficile immaginare che posizione scelga di mantenere il calciatore, che potrebbe imboccare, proprio come nel caso del divorzio, la via del silenzio.

Francesco Totti e la relazione con Noemi Bocchi

Francesco Totti e Noemi Bocchi fanno coppia da circa tre anni. Secondo la sua ex moglie Ilary Blasi, il calciatore avrebbe iniziato la relazione con lei già quando erano sposati, ma lui ha sempre smentito l’adulterio: “La crisi con Ilary mi aveva gettato in depressione. Non riuscivo più a dormire. Facevo finta di niente ma non ero più io, ero un’altra persona. Ne sono uscito grazie a Noemi. Lei è l’opposto di Ilary, anche come carattere. Ma non mi piace fare paragoni. Prima ci frequentavamo come amici. Solo in un secondo momento è diventata una storia” aveva dichiarato il Pupone parlando della compagna.

I due, da allora, fanno coppia fissa, e vivono insieme in una lussuosa villa a Vigna Clara. La coppia non aveva dato segni di crisi, festeggiando insieme anche il recente compleanno di lei, e condividento dolci dediche sui social. Come reagirà Noemi alla notizia del presunto tradimento del suo compagno?