Ilary Blasi contro Totti, spunta il messaggio su Isabel: “Sei impazzito?”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA - Getty Images Ilary Blasi, 10 look che hanno fatto la storia, da Miss Italia a L’Isola dei Famosi

Spuntano nuovi dettagli nella vicenda che vede Francesco Totti accusato insieme a Noemi Bocchi di aver lasciato sola a casa Isabel, la figlia minore dell’ex calciatore e di Ilary Blasi. L’avvocato della conduttrice infatti ha depositato alcune prove, fra cui un messaggio inviato da Ilary proprio all’ex marito.

“Isabel sola in casa”: Ilary Blasi contro Totti

I fatti risalgono al 26 maggio del 2023 quando Isabel era stata affidata a Francesco Totti perché Ilary Blasi si trovava fuori Roma. Secondo quanto raccontato dalla conduttrice, dopo aver videochiamato la figlia più piccola, aveva scoperto che Isabel era stata lasciata da sola in casa insieme ai figli di Noemi Bocchi.

Totti e la compagna infatti erano usciti a cena fuori. La situazione – sempre secondo il racconto di Ilary – aveva allarmato la conduttrice che aveva avvisato sua madre. La signora Daniela Serafini aveva dunque avvertito le forze dell’ordine, preoccupata per il benessere di Isabel visto che qualche tempo prima la piccola aveva avuto dei problemi di salute.

“Mia nipote aveva un anno: quella sera eravamo andati a festeggiare al ristorante, ma poi mia nipote era tornata a casa con la babysitter – aveva svelato -. Al ritorno dal locale Ilary mi aveva chiamato dicendomi che la bimba non respirava e l’abbiamo portata al pronto soccorso. I medici non avevano saputo spiegarci cosa poteva essere successo e ci avevano dato dei farmaci, dicendoci che poteva accadere nuovamente. Temevo potesse succedere di nuovo una cosa del genere alla bambina – aveva aggiunto -. Ilary non ha mai lasciato la figlia neanche a giocare nella cameretta da sola”.

Il messaggio di Ilary Blasi a Totti

Dopo la denuncia di Ilary Blasi, sia Francesco Totti che Noemi Bocchi erano stati indagati per abbandono di minore. L’ex capitano della Roma in realtà sostiene che i bambini fossero in casa con la babysitter, mentre Ilary afferma il contrario. Nel messaggio depositato agli atti da Fabio Lattanzi, legale della Blasi, si legge la preoccupazione della presentatrice dopo aver videochiamato la figlia.

L’SMS sarebbe stato inviato a Totti da Ilary proprio quella sera del 2023, ma non avrebbe ricevuto risposta. “Francesco ho sentito due volte Isabel stasera e mi ha detto che è a casa da sola da più di due ore perché tu sei a cena fuori – scrive Ilary -. Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni???”.

Il messaggio aggiunge un tassello ad una vicenda piuttosto intricata che vede, ancora una volta, Ilary e Totti scontrarsi. Dopo aver raccolto tutti gli elementi e aver effettuato le indagini i pm hanno richiesto l’archiviazione del procedimento. Sostengono infatti che “non vi è mai stato un reale pericolo per i minori, la più piccola aveva un telefono con il quale poteva chiamare la madre, era con bambini più grandi e la tata, pur non presente, era ‘verosimilmente’ disponibile a salire subito perché vive nello stesso palazzo”.

Il gip si è però riservato di decidere riguardo l’archiviazione. La decisione sulla vicenda dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!