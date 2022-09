Ilary Blasi e Francesco Totti di nuovo insieme all’Eur prima dell’addio definitivo

L’estate e il tempo del relax sono finiti. Ilary Blasi e Francesco Totti sono così tornati alla dura realtà e alle loro incombenze familiari, a cominciare dal ritorno a scuola dei ragazzi. C’è una strategia legale da studiare, per evitare quella che è già stata definita come una possibile battaglia a suon di udienze che prolungherebbe – e di molto – l’addio definitivo tra l’eterno numero 10 della Roma e la conduttrice televisiva. Archiviato il periodo delle vacanze, la coppia è tornata a dividere lo stesso tetto – quello della villa all’Eur – che avevano già deciso di tenere come base per la famiglia.

Divorzio Totti-Blasi, Ilary e Francesco di nuovo insieme

Potrebbe trattarsi degli ultimi momenti da trascorrere insieme nella stessa casa, o forse no. Tutto dipenderà dalla linea decisa per la separazione, già in mano agli avvocati scelti dalla coppia. I due sarebbero quindi separati ma residenti sotto lo stesso tetto, anche se a dividerli ci sono comunque le 25 stanze di cui è composta la grande villa e che di certo assicura la loro privacy.

La casa di Sabaudia, quella che per anni è stata il loro rifugio d’amore estivo, è stata chiusa il 28 agosto proprio dall’ex Capitano della Roma che qui non è più tornato. Nessun incontro segreto con i suoi avvocati, quindi, che stanno comunque lavorando al caso, non solo per il divorzio ma anche per la giusta suddivisione dell’ingente patrimonio che hanno costruito in tutti questi anni insieme.

Si era parlato di un approdo sul litorale di Annamaria Bernardini De Pace, il cui ingaggio è praticamente certo, ma le voci sono state smentite dal ritorno di Totti a Roma che si è sarebbe sistemato in quella che è stata la casa di famiglia fino ai giorni che hanno preceduto l’annuncio disgiunto della separazione. Ad assisterlo, oltre alla numero uno dei divorzisti, ci sarebbe anche l’Avvocato Antonio Conte. Ilary Blasi, invece, dovrebbe essere assistita dal milanese Alessandro Simeone.

La crisi iniziata da un anno

L’annuncio della separazione sembra però essere stato solo l’ultimo atto di una crisi che era già in corso da molto tempo. Pare che i due fossero già separati in casa da almeno un anno e che Francesco Totti abbia conosciuto Noemi Bocchi proprio durante questo periodo. Nulla di confermato, certo. Di sicuro, l’ex calciatore non avrebbe gradito la sovraesposizione mediatica dei mesi che sono seguiti all’addio e nemmeno il lungo presidio di Ilary sui social.

In particolare, la foto del primo giorno di scuola della piccola Isabel, al quale non avrebbe partecipato, facendolo apparire come un padre assente e poco attento alla vita dei suoi figli. Malumori a parte, Francesco Totti sarebbe comunque orientato verso la separazione consensuale, che richiederebbe di certo un tempo estremamente ridotto rispetto alla via della giudiziale, che per il momento non sarebbe stata nemmeno presa in considerazione.

Dal canto suo, Ilary Blasi starebbe attendendo il ritorno in tv di Verissimo per una presunta lunga intervista di fronte alla sua amica Silvia Toffanin. Anche se sì, si era parlato di un suo allontanamento dagli schermi per almeno un anno.