Ilary Blasi, dopo Totti è pronta per l’Isola: “Ho voglia di rimettermi in pista”

Ilary Blasi si prepara al suo ritorno in tv, per la prima volta da quando lei e Francesco Totti hanno ufficializzato la fine del loro amore. La conduttrice tornerà infatti al timone de L’isola dei Famosi, che prenderà il via lunedì 17 aprile. È tutto pronto per l’inizio della nuova edizione del reality show, mentre Ilary ha deciso di raccontarsi alla vigilia della partenza della trasmissione, confessandosi sul profondo cambiamento dell’ultimo anno.

Ilary Blasi, tutto pronto per l’Isola dei Famosi: le sue parole

A quasi un anno di distanza dalla fine della storia d’amore con Francesco Totti, Ilary Blasi è pronta a tornare in tv con L’Isola dei Famosi, show al quale è particolarmente affezionata e di cui non ha voluto abbandonare il timone, nonostante gli ultimi mesi non siano stati affatto facili per lei.

La conduttrice ne ha parlato al settimanale Chi, raccontando come si è preparata per il reality dopo un anno piuttosto intenso, che l’ha vista protagonista di tutte le pagine di cronaca rosa. Proprio al magazine di Alfonso Signorini la showgirl ha rivelato di sentirsi una persona diversa rispetto a qualche tempo fa, complice certamente la separazione dopo quasi vent’anni d’amore con il suo ex marito.

“Ho voglia di rimettermi in pista, è come se ci fosse un prima e un dopo – ha dichiarato -. È un po’ come quando uno torna dall’Isola, io lo chiamo periodo di transizione. Sono curiosa di vedere cosa succederà. L’Isola ti cambia, ti lascia qualche strascico e io lo so bene. I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista. Guai se resti fermo e se pensi di essere in un porto sicuro”.

Di certo la sua vita nell’ultimo anno è stata attraversata da un uragano e finalmente sembra aver ritrovato la serenità al fianco del suo Bastian, ormai entrato a far parte ufficialmente della famiglia. A testimoniarlo le ultime foto pubblicate da Ilary su Instagram, che ha trascorso la Pasqua insieme al suo compagno e ai suoi figli a Napoli, per ricaricarsi in vista della sua nuova avventura televisiva.

Isola dei Famosi, tutte le novità

Il cast del reality show è già stato reso noto, anche se da tempo si ricorrevano le voci sui nomi dei concorrenti dell’edizione 2023. Ad accompagnare Ilary quest’anno ci sarà ancora Vladimir Luxuria, alla quale sarà affidato il ruolo di “castigatrice”, mentre a prendere il posto di Nicola Savino arriverà Enrico Papi, definito dalla stessa Blasi come “cinico e irriverente” e che di certo non si risparmierà con le sue opinioni sui naufraghi.

E sui nuovi partecipanti al reality la conduttrice ha spiegato: “Ho visto che i concorrenti hanno una gran voglia di partire, di mettersi alla prova, quest’anno più degli altri anni (…). Ogni concorrente parte con la propria storia e, al di là del personaggio, i reality raccontano la persona. Dopo un po’ di giorni viene fuori quella. A volte sono loro stessi a confidarsi, a mostrare il proprio lato intimo e non puoi ignorarli. Faccio fatica a entrare nel privato degli altri, ma solo per un mio pudore. Prediligo la parte reality, la sfida, il gioco, la strategia, la caciara”.