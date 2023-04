Blasi-Totti, custodia dei figli: la verità sul veto di Ilary a Noemi Bocchi

Fonte: IPA Ilary Blasi e Noemi Bocchi

Uno dei temi più delicati del divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è rappresentato dai tre figli della coppia. I due celebri ex sono entrambi impegnati in nuove relazioni e spesso si è parlato del loro inserimento, per così dire, nelle dinamiche famigliari. Ciò che fa discutere sono soprattutto le reazioni del “Pupone” e della conduttrice de L’Isola dei Famosi in merito a certe scelte.

Il fatto che Bastian fosse entrato nell’ormai famosa villa all’Eur avrebbe mandato in allarme Totti, qualcuno diceva, al grido di “non nel mio letto”. Tra i due ex, però, non c’è più stato alcuno scontro pubblico, eccezion fatta per le frecciatine di Ilary Blasi alla guida del suo reality. Ma in che rapporto è la celebre presentatrice con Noemi Bocchi? Non che le due si frequentino, certo, ma esiste un nodo da risolvere: il suo rapporto con Cristian, Chanel e Isabel.

Noemi Bocchi e i figli di Ilary Blasi: veto

La lente d’ingrandimento sul divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti non viene sollevata, anzi. I due ex continuano a essere osservati speciali dal mondo del gossip, che indaga a fondo in quelli che sono oggi gli equilibri interni a una delle famiglie più celebri e chiacchierate d’Italia.

Da quando la separazione era un’assurdità da smentire alle liti su orologi, borse, villa e non solo. I figli restano però al primo posto e, sostiene Il Messaggero, Ilary Blasi avrebbe preso una decisione cruciale per quanto riguarda il rapporto tra Noemi Bocchi e Cristian, Chanel e Isabel.

Sa bene che la nuova compagna di Totti è lì per restare e non rappresenta una storiella passeggera. I due hanno preso casa insieme a Roma Nord ed è plausibile che i figli (dell’uno e dell’altra, ndr) trascorrano del tempo insieme.

Ciò che si prefigura è una famiglia allargata, anche se servirà del tempo, prevedibilmente molto, prima che il rapporto tra gli ex marito e moglie più amati d’Italia torni cordiale. Il giornale evidenzia come la presentatrice non voglia inasprire il clima, augurandosi anzi un processo di separazione più sereno di quanto non sia stato fino a oggi.

Si incastra in questo quadro generale l’intenzione di non porre alcun veto al rapporto tra Noemi Bocchi e i suoi figli. La nuova compagna di Francesco Totti potrà frequentare i tre fratelli senza ostacoli, come una normale matrigna dovrebbe fare.

Ilary Blasi e Bastian Muller: futuro insieme

Un divorzio più sereno e una certa apertura a Noemi Bocchi sono mosse importanti per Ilary Blasi, che con Bastian Muller vuole rifarsi una vita e ritrovare il sorriso. L’uomo è stato ospite della villa all’Eur, in possesso della conduttrice dopo la prima sentenza. In un video lo si vede giocare con Isabel e una sua amichetta.

Scene normali da patrigno, alle quali oggi Francesco Totti potrebbe reagire meglio, considerando come la sua ex abbia offerto un ramoscello d’ulivo a Noemi Bocchi. Tutti devono adattarsi alla nuova situazione, provando a dimenticare i vecchi rancori, per il bene della famiglia.

Impossibile pensare che i nuovi compagni non abbiano rapporti con i tre figli, soprattutto considerando la serietà di queste storie d’amore agli albori. Ilary pare molto innamorata di Bastian. L’imprenditore tedesco sarebbe l’uomo giusto per ripartire e non una presenza per riuscire a riprendersi dal trauma del divorzio, tutt’altro. Lavori in corso per voltare pagina, sul fronte di entrambi.