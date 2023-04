Ilary Blasi, Noemi Bocchi e l’ultima provocazione dopo la sentenza in tribunale

In questi giorni non si fa altro che parlare di Ilary Blasi e Francesco Totti dopo la prima decisione presa dal tribunale civile di Roma in merito agli accordi della loro separazione. Ma anche di Noemi Bocchi che da diversi mesi, ormai, è la compagna dell’ex capitano della Roma. E non è sfuggita dunque una sua storia Instagram in cui mostra quella che potrebbe sembrare una provocazione. O per lo meno così la si può leggere alla luce dei tanti gossip che sono circolati dall’annuncio del matrimonio finito tra Totti e Blasi.

Ilary Blasi, la provocazione di Noemi Bocchi

Quando la storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi non era ancora del tutto uscita allo scoperto, in molti avevano fatto notare una somiglianza tra lei e la ex moglie del calciatore.

Era stato anche scritto che la stessa Ilary Blasi avesse pensato di fare un cambio look per porre fine alle presunte similitudini.

Poi, in realtà, la conduttrice non aveva cambiato nemmeno una virgola del proprio aspetto e per tutto il tempo, dall’annuncio della separazione da Totti, non ha detto praticamente nulla in merito alla sua vita privata.

Solo nelle ultime settimane – durante la promozione della nuova stagione dell’Isola dei Famosi – si è lasciata andare a qualche dichiarazione. E solo in occasione della prima puntata ha davvero cambiato look. Si è presentata in televisione sfoggiando un nuovissimo taglio che ha fatto subito parlare di sé. Si tratta di uno scalato con frangia, sbarazzino e chiarissimo, che ha anche dato vita a numerosi commenti su Instagram: o elogi oppure critiche, dividendo di fatto il pubblico in due fazioni: coloro ai quali piace e chi invece non ha apprezzato.

E non passato inosservato che, a pochi giorni dal fischio d’inizio del survival show e della decisione (per ora non definitiva) del tribunale civile di Roma in merito alla separazione da Totti, sia arrivato anche il cambio di look di Noemi.

Lo ha pubblicato lei stessa nelle storie Instagram, dove ha mostrato dei capelli molto più chiari, di un biondo che appare davvero la copia perfetta di quello sfoggiato da Ilary.

Un caso? Non lo sappiamo, ma certo è che il nuovo biondo sembra davvero molto simile a quello della conduttrice. E, se fosse voluto, non potrebbe non fare pensare a una provocazione.

Ilary Blasi, la separazione da Francesco Totti: cosa ha deciso il tribunale

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha tenuto banco per mesi e, molto probabilmente lo farà ancora a lungo.

Per il momento, la decisione del tribunale civile di Roma non è definitiva. Ma, secondo quanto stabilito, a Ilary Blasi andranno diverse cose. A partire dalla villa all’Eur che, a quanto pare, conti alla mano fatti dal Corriere della Sera, ha dei costi di mantenimento mensili piuttosto elevati. Poi alla conduttrice andranno 12,500 euro al mese per i figli (e secondo Dagospia Noemi Bocchi avrebbe voluto che Totti versasse meno della metà). La custodia dei figli, intanto, è congiunta.

Decisioni provvisorie, come già detto, che potrebbero cambiare o restare le medesime.

Intanto nella serata del 20 aprile Francesco Totti è stato visto all’Olimpico con il figlio Christian per assistere alla partita Roma-Feyenoord. Noemi, come ha mostrato nelle sue storie Instagram, l’ha invece seguita da casa con altre persone, tra le quali ha taggato Chanel Totti.