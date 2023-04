Ilary Blasi nei guai, l’ultimo “regalo” di Totti: buco da 6 milioni di euro

Fonte: IPA Ilary Blasi

Nel corso degli ultimi mesi il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stato sulla bocca di tutti. Sono state avanzate ipotesi di vario genere, tra le quali il grande interesse della presentatrice de L’Isola dei Famosi, la villa all’Eur che la coppia ha condiviso per anni, facendovi crescere i propri figli. Desiderio esaudito, almeno per ora, ma l’addio dell’ex capitano della Roma alla maxi abitazione genera un buco economico di grandi dimensioni nei conti della Blasi. Vediamo nel dettaglio qual è la spesa che si ritroverà a fronteggiare nei prossimi anni.

Divorzio Blasi-Totti: a chi va la villa all’Eur

Il primo atto del divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti si è concluso. La conclusione di questa complessa vicenda è però ancora molto lontana. I due hanno ascoltato la sentenza provvisoria del Tribunale di Roma, che ha stabilito la cifra dell’assegno mensile che l’ex capitano della Roma dovrà versare alla madre dei suoi figli.

Ilary Blasi percepirà 12.500 euro, come mantenimento, ma soprattutto le spetta la villa all’Eur, che anche dopo la separazione ha spesso condiviso con Totti. L’abitazione è infatti così grande d’aver consentito ai due di non vedersi mai. L’ex tempio della coppia più bella d’Italia ha ora nuove serrature, stando alle indiscrezioni, il che vuol dire porte da subito chiuse per il “Pupone”.

Assodato che Ilary Blasi non abbia di certo problemi economici, considerando come sia oggi una delle conduttrici più amate della televisione italiana, l’assegno di mantenimento di Totti basta a poter gestire una villa di tali dimensioni? La risposta è no.

Ilary Blasi, villa all’Eur: spesa milionaria

Nel processo di divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti si è spesso parlato della villa all’Eur. Ora che è stata data alla conduttrice, che potrà viverci “da sola”, in compagnia dei propri figli, il Corriere della Sera ha snocciolato alcuni numeri.

Le cifre emerse sono a dir poco interessanti, soprattutto se analizzate sul lungo periodo. La villa all’Eur resterà legalmente di Ilary Blasi fino al compimento dei 18 anni della figlia minore, Isabal, che lo scorso 10 marzo ha compiuto 7 anni. Ne mancano ben 11, nel corso dei quali dover far fronte da sola al mantenimento di una struttura di tali dimensioni.

La piccola magione, se così vogliamo chiamarla, vanta 25 stanze, una spa, due piscine e campi sia da tennis che da calcio. Un paradiso a sud di Roma che presenta un conto mensile salato per il mantenimento: circa 30mila euro.

Una cifra alla quale aggiungere le spese per le forniture e, riporta il giornale, l’ultima bolletta del gas avrebbe raggiunto quota 10mila euro. Come se non bastasse, vanno considerati i costi derivanti dal numeroso personale della villa.

Per questo motivo la richiesta di mantenimento per i figli da parte della presentatrice de L’Isola dei Famosi ammontava a 24mila euro. Guardando al lungo periodo, ovvero fino ai 18 anni della piccola Isabel (a meno che Ilary Blasi non si accordi per una vendita della villa prima d’allora), si prospetta un buco economico da 6 milioni di euro o più. Come detto, però, il processo di divorzio è ancora lungo e questa è stata soltanto la prima sentenza.