Isola dei Famosi, fuori Ilary Blasi? “La sostituta ha fatto il provino”

Fonte: IPA Ilary Blasi

Grossa novità a L’Isola dei Famosi. Il reality show tornerà regolarmente in onda su Canale 5 la prossima primavera ma con una nuova conduttrice. Sembra ormai certo l’addio di Ilary Blasi, approdata al timone del programma nel 2021 dopo aver lasciato il Grande Fratello Vip che ha presentato per svariate stagioni. Un’indiscrezione che circola ormai da giorni: ora pare addirittura che il nuovo volto della trasmissione abbia sostenuto un regolare provino convincendo Pier Silvio Berlusconi, che sarebbe più determinato che mai a realizzare questo cambio di rotta sebbene Ilary sia un nome di spicco (anche) per via della sua chiacchierata separazione da Francesco Totti.

Ilary Blasi lascia L’Isola dei Famosi: chi è la nuova conduttrice

Stando a quanto scrive Dilingernews, portale guidato da Fabrizio Corona, Ilary Blasi sarebbe ormai fuori da L’Isola dei Famosi, che ha condotto per ben tre edizioni. “Pier Silvio Berlusconi ha puntato su Vladimir Luxuria, tanto da volerla fortemente come conduttrice dell’Isola dei Famosi. Nonostante sia arrivata una secca smentita da parte di Vladimir, nostre fonti esclusive ed estremamente attendibili ci confermano che oggi è stato allestito uno studio appositamente per un suo incredibile provino, fatto su misura per il ruolo che dovrebbe andare a ricoprire”, si legge sul sito.

L’ex parlamentare conosce bene le regole di un gioco come L’Isola dei Famosi: ha vinto l’edizione del 2008 (quando era ancora condotta da Simona Ventura e andava in onda su Rai 2) e poi è stata inviata in Honduras nel 2012. Per quattro volte è stata opinionista del programma: nel 2011, 2017, 2022 e 2023. Insomma ora manca l’esperienza da presentatrice, un ruolo di certo non nuovo alla Luxuria, che in passato si è messa alla prova conducendo format “minori”.

Qualche settimana fa Vladimir Luxuria aveva smentito tutto con queste parole: “Nessuno mi ha proposto di condurre il programma, e non lo dico per scaramanzia. Io sarei felice di restare opinionista accanto a Ilary Blasi”. Non è da escludere, però, che la situazione sia cambiata velocemente, forse per portare un’aria di freschezza allo show. Vladimir e Ilary sono amiche, si frequentano lontano dalle telecamere, e la Luxuria ha avuto modo di conoscere personalmente Bastian Muller, il compagno tedesco che la Blasi ha incontrato dopo l’addio a Francesco Totti.

Con Vladimir Luxuria nuova presentatrice de L’Isola dei Famosi la storia si ripeterebbe per Ilary Blasi: pure quando lasciò il Grande Fratello Vip Mediaset decise di “promuovere” l’opinionista dell’epoca, ovvero Alfonso Signorini, che tutt’oggi è alla guida del reality show. Una sostituzione arrivata dopo che Ilary espresse chiaramente la sua volontà di dedicarsi ad altri progetti.

Quando inizia L’Isola dei Famosi 2024 e chi è il primo concorrente

Sempre secondo le fonti consultate da Dilingernews L’Isola dei Famosi 2024 dovrebbe iniziare lunedì 8 aprile. Dovrebbe andare in onda fino a giugno, salvo eventuali allungamenti. Come riporta Davidemaggio, il primo concorrente ufficiale sarà Joe Bastianich, il noto ristoratore italo-americano sempre più personaggio televisivo negli ultimi anni. Dopo aver raggiunto la grande popolarità grazie a MasterChef, l’imprenditore ha partecipato a diversi programmi televisivi come Amici Celebrities, Italia’s Got Talent e Pechino Express (che ha vinto nel 2023 in coppia con Andrea Belfiore).