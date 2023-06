“Isola”, quanto guadagna il vincitore Marco Mazzoli e cosa prendono gli altri

Marco Mazzoli vince Isola dei Famosi in volata finale. Un’esperienza completamente nuova per lui, di certo più vocato alla dimensione radiofonica che a quella televisiva, mentre Luca Vetrone si è dovuto accontentare della seconda posizione (seguono Andrea Lo Cicero, Pamela Camassa, Alessandra Drusian e Cristina Scuccia). La voce dello Zoo di 105 riesce quindi a spuntarla contro alcuni dei super favoriti, mantenendo così la promessa fatta a Paolo Noise, ritiratosi per problemi di salute, sollevando il singolare trofeo del vincitore assoluto.

Isola dei Famosi, quanto ha guadagnato Marco Mazzoli

Il montepremi finale è fissato nella cifra di 100000 euro, di cui il 50% è destinato a una donazione da devolvere in beneficenza. L’associazione è decisa proprio da Marco Mazzoli, che non ha ancora dichiarato a chi abbia deciso di destinare la sua parte. Le ore successive alla proclamazione sono state infatti dedicate ai festeggiamenti, doverosi dopo settimane trascorse a lottare per procacciarsi il cibo, e quindi la sua scelta – è probabile – che venga comunicata solo successivamente.

Oltre a questa somma, il vincitore di Isola dei Famosi ha avuto diritto a un cachet per ogni puntata alla quale ha partecipato. Questa somma non è però fissa e viene decisa in base al grado di notorietà del concorrente. Il tetto massimo è stabilito nella cifra di 10000 euro. Per quanto riguarda Ilary Blasi, invece, sembra che il compenso a lei destinato sia di 50000 euro a puntata, proprio come nel 2022. Per 10 puntate andate in onda, quindi, ha incassato 500000 euro.

La dedica di Marco Mazzoli e l’amore per Stefania

Un ambiente del tutto nuovo, un’avventura che non avrebbero mai immaginato e una vittoria che si sono ripromessi di conquistare fin da quando hanno messo piede in Honduras. Marco Mazzoli e Paolo Noise, voci storiche de Lo Zoo di 105, hanno raggiunto le spiagge di Isola dei Famosi convinti di potercela fare. E con una grande nostalgia nel cuore: quella per le loro mogli, che li hanno anche raggiunti per una bella sorpresa che si è conclusa in una romantica proposta di matrimonio.

È stato l’amore per Stefania a smuovere Marco Mazzoli fino alla fine del suo percorso all’interno del reality, fino al momento in cui ha sollevato il trofeo del vincitore, proprio come aveva promesso a Paolo Noise. La dedica è anche per Chico Forti, nostro connazionale da anni in attesa di poter scontare la sua pena in Italia, ma anche per il suo compagno di viaggio e per sua moglie, alla quale ha chiesto di sposarlo con una cerimonia degna di questo nome.

Isola dei Famosi ci ha quindi mostrato un Marco Mazzoli diverso, certamente lontanissimo dalle dinamiche televisive che sono molto diverse da quelle radiofoniche. A colpire è stato il grande amore che prova per sua moglie, l’unica alla quale abbia pensato in queste poche ma lunghissime settimane che ha trascorso in Honduras. Non che questo gli abbia impedito di piombare nelle dinamiche di gioco, anzi: non sono mancati gli scontri, le liti e i brutti scherzi giocati dalla fame, che diventa – col passare del tempo – il motivo principale di disaccordo. Una vittoria annunciata? Forse. Di certo, diversa da quella che avremmo immaginato