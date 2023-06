“Isola 2023”, clamoroso colpo di scena: Cristina Scuccia eliminata dalla finale

Sono state settimane segnate dalla fame, dal caldo insopportabile, dal disagio di aver dovuto rinunciare a ogni comfort, anche il più banale. L’Isola dei Famosi 2023 è giunta al suo gran finale ed è pronta a eleggere il suo vincitore. In molti avevano puntato su Cristina Scuccia, l’ex suora che ha cambiato vita spogliandosi dal velo e seguendo il suo sogno di sfondare nel mondo della musica, eppure la puntata del 19 giugno si è aperta con un clamoroso colpo di scena: Cristina è stata la prima eliminata dalla finale dell’Isola.

“Nessuno può stare tranquillo” ha ribadito Ilary Blasi dopo aver letto i risultati del primo televoto della finale. Ed è proprio vero: Cristina Scuccia ha clamorosamente perso contro Luca Vetrone ed è stata la prima naufraga a dover abbandonare l’Isola dei Famosi. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, dato che sin dal principio è stata una delle favorite alla vittoria a fronte di altri personaggi più “forti” come Marco Mazzoli o Pamela Camassa.

Ma il reality show è prima di tutto un gioco e il pubblico ne è sovrano. L’ultima parola spetta a chi da casa si appassiona alle vicende dei suoi protagonisti e a quanto pare negli ultimi giorni il “sentiment” – per rubare un termine di Giulia Salemi al GF Vip – ha subito un cambiamento. Il “nip” Luca Vetrone, che prima di entrare all’Isola era pressoché sconosciuto come ha ricordato Enrico Papi, è riuscito a battere l’ex suora con il 67% di preferenze contro il 33%. Troppo poco per avere la meglio e conquistare un posto tra i super finalisti.

Tra lo stupore generale e in particolare quello dei compagni naufraghi, increduli per il risultato del televoto, Cristina ha mostrato una certa serenità: “Per me già questa è una vittoria – ha detto a Ilary Blasi -. Le prime settimane sono state faticosissime, è stato difficile andare avanti. Sono felice di aver vissuto questa esperienza fino alla fine. Voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito dietro le quinte”.

Fonte: IPA

I dubbi di Vladimir Luxuria sulla love story dell’ex Suor Cristina

L’Isola dei Famosi è prima di tutto un gioco, non smetteremo mai di ripeterlo, e ogni singolo concorrente – anche il meno “navigato” – vi partecipa per un unico scopo: portare a casa la vittoria. Non è sembrato del tutto casuale che Cristina Scuccia abbia intensificato negli ultimi giorni (anzi, ore) le rivelazioni a proposito della sua love story segreta con una “persona conosciuta in Spagna” che ad oggi resta senza identità.

Un mistero che ha incuriosito il pubblico, forse non abbastanza. Vladimir Luxuria ha espresso più volte la sua perplessità in merito a questa fantomatica relazione e anche in finale lo ha ribadito, incalzando l’ex suora con la sua consueta ironia: “Ma la storia tra te e questa persona è una storia vera o è una ‘mission impossibile’ come quella tra Flavia Vento e Tom Cruise?”.

Cristina non ha ceduto di un passo: è certa di essere sentimentalmente legata per la prima volta a qualcuno, dopo tanti anni in convento con le Orsoline. Ma la curiosità iniziale su questa misteriosa figura evidentemente ha perso il suo appeal, portando i telespettatori a toglierle da sotto al naso un posto in finale.

Isola 2023, le lacrime di Alessandra Drusian

Non c’è finale dell’Isola senza i momenti dedicati alle emozioni più vere e profonde. Quelle legate alla famiglia dalla quale i naufraghi si separano per volare alla volta dell’Honduras, lasciando a casa affetti e routine di sempre. Quelle delle mamme che nel cuore hanno spazio per tanti, ma soprattutto per i figli e le figlie che hanno cresciuto e ai quali hanno visto spiccare il volo. In ultimo, quelle di Alessandra Drusian che ha perso la sua dolce metà, ma solo nel gioco.

La cantante dei Jalisse ha avuto un percorso esemplare all’Isola, nel quale è riuscita a superare i propri limiti e le proprie paure. Persino quella dell’acqua alta, che le ha provocato un malore in diretta. Ha superato anche giorni di vita in solitaria senza battere ciglio e la sorpresa della figlia Angelica è stato il balsamo per l’anima che avrebbe proprio meritato.

Le sue lacrime e le parole di amore materno sono state un bellissimo momento di questa finale, ma non sono bastate: ancora una volta Luca Vetrone – che a sua volta aveva incontrato a sorpresa la mamma – ha avuto la meglio al televoto, rispedendo la cantante in Italia. Un insospettabile Highlander.