“Isola”, Cristina Scuccia e la relazione segreta: “Ci siamo detti ti amo”

L’avventura dei naufraghi all’Isola dei Famosi sta ormai quasi per terminare, e forse, proprio perché mancano ormai pochi giorni per riabbracciare i propri cari, la nostalgia di casa è sempre più forte. Lo sa bene Cristina Scuccia, che ormai a un passo dalla finale non fa che pensare al suo amore segreto: il tempo che li separa è sempre meno, mentre aumenta il desiderio di rivedersi.

Cristina Scuccia, le nuove confessioni sul suo amore segreto

Mancano due puntate alla fine dell’Isola dei Famosi, e com’è comprensibile, per i naufraghi la mancanza di casa si fa sentire sempre di più. Questi giorni stanno risultando particolarmente duri per Cristina Scuccia: l’ex suora di The Voice, che già da qualche tempo ha confessato di avere una persona pronta ad aspettarla in Spagna, comincia ad avere sempre più voglia di rivederla.

La naufraga si è lasciata andare a delle confessioni con Pamela Camassa proprio sulla persona che da qualche tempo le sta accanto: “Mi manca tutto, anche i momenti più semplici, quando siamo così che mi guarda e ride senza motivo e gli occhi diventano a mandorla. Sai, io odiavo questa persona ma un giorno abbiamo iniziato a parlare e da lì ci siamo subito trovati. In pochissimi mesi già sento tanto”.

Pamela a quel punto ha chiesto a Cristina: “Ma vi siete già detti ‘ti amo’?”, e lei sorridendo felice come una bambina, ha confermato dicendo di si. Poi nel confessionale, ha voluto mandare un messaggio alla persona che tanto le sta facendo battere il cuore.

“Ciao amore come stai? Spero tu abbia smesso di piangere perché l’ultima volta non ci siamo lasciati benissimo, però, ecco, io sono arrivata quasi alla fine di questa esperienza e non vedo l’ora di vederti”, ha detto alle telecamere. E poi ha aggiunto: “Io sono molto dura, ad esempio, anche per dire “ti voglio bene”, ci metto tanto tempo e quindi se mi sono dichiarata è perché l’ho sentito davvero“.

Cristina Scuccia, la relazione segreta è con una donna?

Ancora una volta rimane avvolta nel mistero l’identità della persona con cui Cristina Scuccia ha intrecciato una relazione prima di partire per l’Honduras: la naufraga infatti non ha specificato se si tratti di un uomo o di una donna, creando ancora più curiosità sulla sua relazione segreta.

Durante la diretta di qualche settimana fa l’ex suora si era lasciata andare con Ilary Blasi sui sentimenti che sono sbocciati da poco per il suo amore. “Ho conosciuto questa persona un paio di mesi fa, poco prima di arrivare qui. È un germoglio, e come tutti i germogli va protetto, va curato. L’amore sì, è una cosa bella. Ci sto pensando tanto in questo periodo, non mi sarei mai lasciata andare alla prima persona che passava”.

A trattenerla dal parlare di questa relazione era stata la paura di essere giudicata: “Non voglio che si confonda la mia uscita dal convento con questa cosa qua. In due anni sono successe tante cose e poco prima di iniziare questa avventura ho conosciuto questa persona”.