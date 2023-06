“Isola dei Famosi” stasera non va in onda: quando saranno semifinale e finale

Una decisione inevitabile ma che ha trovato conferma solo attraverso il comunicato ufficiale dell’azienda. Isola dei Famosi non va in onda per lasciare spazio allo Speciale Tg5 trasmesso per ricordare Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno 2023 al San Raffaele di Milano. Salta così la semifinale condotta da Ilary Blasi e non poteva essere altrimenti, da un lato in segno di rispetto per colui che ha fondato l’azienda e dall’altro perché, proprio nello studio 20 di Cologno Monzese, è allestita la camera ardente prima dell’ultimo saluto in Duomo per i funerali di Stato.

Quando va in onda la semifinale di Isola dei Famosi

Difficile fare supposizioni anche se si può prevedere con una discreta certezza che il reality non sarà allungato di una settimana. Non stiamo parlando, infatti, di GF Vip. Le condizioni dei naufraghi, già molto provati per i tanti giorni trascorsi in Honduras, non potrebbero resistere ancora senza un intervento della produzione. La semifinale potrebbe quindi andare in onda già nel corso della settimana che si conclude il 18 giugno, sicuramente dopo i funerali di Silvio Berlusconi, in programma per il 14 giugno presso il Duomo di Milano.

Una rivoluzione di palinsesto che somiglia molto a quella che l’azienda aveva messo in atto dopo la morte di Maurizio Costanzo, per la quale Silvio Berlusconi si era detto addolorato, e che di fatto cancella l’intera programmazione di Mediaset e tutti gli spazi pubblicitari. Gli speciali sono infatti trasmessi continuativamente, senza interruzioni, e in simulcast su Canale5, Retequattro e TgCom24. Sono invece trasmessi regolarmente i telegiornali, che sono garantiti in tutte le fasce orarie e su tutte le reti.

Con questo programma, la finale di Isola dei Famosi potrebbe seguire la programmazione originale, con la puntata conclusiva – quella che incoronerà il vincitore finale – in onda il 18 giugno. Tutto è ancora da decidere e le ore che sono seguite all’addio di Silvio Berlusconi sono state dedicate tutte al suo ricordo. Torrenziale lo Speciale Tg5 nel quale sono intervenuti solo alcuni dei tanti che hanno lavorato con lui. Non solo politici ma anche molti volti della sua tv, tra cui Gerry Scotti, tra i primi ad abbracciare la sua idea di televisione.

Le parole di Ilary Blasi per Silvia Toffanin

La conduttrice di Isola dei Famosi è rimasta in silenzio. A differenza di molte sue colleghe, ha infatti preferito scegliere la via della discrezione, quella che le è più congeniale in talune occasioni, senza aggiornare il suo profilo Instagram che – sul fronte nuovi post – è fermo da qualche settimana. È intervenuta qualche ora dopo, per porgere le sue condoglianze all’amica Silvia Toffanin e nuora di Silvio Berlusconi: “La televisione è stata il cuore della sua vita e nella televisione ha messo il cuore. Sono molto vicina alla sua famiglia e a Silvia, a cui faccio le mie condoglianze”. Ilary Blasi è alla sua terza edizione come presentatrice ma il suo futuro non sembra essere roseo: si parla infatti di un possibile ritorno de La Talpa.

Tantissimi, comunque, i messaggi dei Vip rivolti a Silvio Berlusconi e alla sua famiglia. Mara Venier, ad esempio, ha voluto condividere una foto di gruppo nel quale è comparso anche Alfonso Signorini. La conduttrice veneta sta attraversando un momento particolarmente difficile della sua vita, dopo la morte di suoi genero Pier Francesco Forleo, ma ha voluto comunque porgere il suo ultimo saluto su Instagram.