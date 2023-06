Addio a Silvio Berlusconi, come cambia il palinsesto della tv

Silvio Berlusconi è morto il 12 giugno 2023 al San Raffaele di Milano. Una notizia che non arriva a sorpresa, viste le delicate condizioni di salute dell’ex Cavaliere che avevano richiesto un nuovo ricovero, ma che ha inevitabilmente scosso il mondo della politica e della televisione. Prevedibile, quindi, che il palinsesto si modificasse in suo ricordo, sia quello delle Reti Mediaset di cui un tempo era Presidente, sia quello del servizio pubblico. Vediamo cosa cambia e quali trasmissioni non vanno in onda.

Silvio Berlusconi morto, le modifiche del palinsesto tv: salta Isola

86 anni e una vita lunghissima, che Silvio Berlusconi ha dedicato all’amore, al lavoro e all’impegno politico che ha condotto fino all’ultimo. La sua scomparsa non poteva che rivoluzionare la tv e la sua programmazione, che si ferma per lasciare spazio a notizie e approfondimenti su di lui. Mediaset, in particolare, mette in pausa ogni trasmissione per lasciare spazio allo Speciale Tg5, in onda dalle 10,40 e fino alle 18,25. Si riprende alle ore 20, com’è da tradizione per il Tg5, e si continua fino alle 24. Isola dei Famosi, con la conduzione di Ilary Blasi, non va in onda. Incerta la data di recupero, qualora vi fosse. Tutto tace sull’Instagram ufficiale del reality, che si dice soppresso dal comunicato ufficiale diramato dall’azienda: “Oggi lunedì 12 giugno, Mediaset cambia la sua programmazione per ricordare Silvio Berlusconi, scomparso questa mattina”.

La programmazione va avanti senza interruzioni pubblicitarie non solo su Canale5 ma anche su Rete4 e in simulcast su TgCom24. Tutte le edizioni dei Tg dell’azienda di Cologno Monzese sono garantite nelle fasce orarie abituali, su tutte le Reti. Non vanno invece in onda i programmi di prima serata, che lasciano spazio alla lunga diretta con il quale il Tg5 ricorda Silvio Berlusconi. Ampio spazio è concesso alla news in tutti i telegiornali, di tutte le Reti, indipendentemente dalle modifiche di palinsesto già annunciate.

Come cambia la programmazione Rai

Con conferma in diretta e in collegamento con I Fatti Vostri, Bruno Vespa ha annunciato uno Speciale Porta a Porta attraverso il quale si ricorderà Silvio Berlusconi. Celebre la firma del Contratto con gli Italiani, avvenuta proprio negli studi del giornalista di Cinque Minuti, ed è quindi altamente probabile che – nel corso della lunga trasmissione dedicata all’ex Premier – venga concesso ampio spazio a quel momento che ha, inevitabilmente, riscritto la maniera di fare comunicazione in tv. Parliamo dell’8 maggio 2001 e, da allora, il modo di parlare di politica in tv è completamente cambiato.

Sono attesi approfondimenti speciali anche su La7, in particolare da parte del Tg diretto da Enrico Mentana, per anni volto dei telegiornali di Mediaset. La notizia è stata data in diretta proprio nel corso di una delle edizioni del telegiornale, rilanciando quella battuta da Corriere della Sera con la quale si annunciava la morte di Silvio Berlusconi, sopraggiunta il 12 giugno 2023 e dopo il secondo ricovero al San Raffaele. Le sue condizioni sarebbero precipitate nel corso delle poche ore precedenti alla sua scomparsa.

Al suo capezzale sono accorsi tutti i figli e la moglie Marta Fascina. La notizia del decesso è stata diramata appena un’ora dopo, intorno alle 10,30.