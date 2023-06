“Isola 2023”, Mazzoli esagera contro Helena: la battuta su Belen gela lo studio

La finale dell’Isola dei Famosi è sempre più vicina ed è naturale che ogni concorrente cerchi di portare acqua al proprio mulino. Del resto è inutile girarci attorno: chi partecipa a un reality vuole vincere. Ma, al netto delle strategie e delle (sacrosante) simpatie e antipatie, ci sono frasi e battute che sono davvero troppo. Stavolta Marco Mazzoli ha esagerato contro Helena Prestes e le sue parole hanno lasciato di stucco proprio tutti, in studio come a casa.

Marco Mazzoli e l’infelice battuta su Belen

Helena Prestes sin dall’inizio di questa edizione dell’Isola dei Famosi ha fatto discutere, al punto da riuscire nell’impresa di far coalizzare l’intero gruppo contro di lei, a eccezione di Nathaly Caldonazzo che le ha donato tutto il suo supporto, nonostante qualche screzio dell’ultima ora. La modella brasiliana ha un carattere particolare e divisivo, a tratti appare incoerente e dà in escandescenze con molta facilità. In ultimo ha anche deciso di isolarsi dagli altri naufraghi per continuare la sua avventura da sola alla Raz Degan (chi ha seguito la sua Isola ricorderà certamente).

Non è un segreto che Helena abbia messo a dura prova la pazienza dei suoi compagni di avventura, ma la sua lingua tagliente basta a giustificare la battuta che Marco Mazzoli le ha rivolto? Interpellando un’inconsapevole Belen Rodriguez, che a suo tempo è stata un’amatissima naufraga dell’Isola, con il solito piglio sarcastico lo speaker radiofonico ha apostrofato la Prestes chiamandola dapprima “Brutten Rodriguez” e poi, tanto per rincarare la dose, l’ha definita “la brutta copia di Belen” imitandone l’accento sudamericano.

Per rispondere alla domanda iniziale, ci sembra che stavolta abbia francamente esagerato e che il breve siparietto sia stato di dubbio gusto. Che sia per strategia o per nostalgia dello Zoo di 105 – programma radiofonico proverbialmente irriverente – fare riferimenti di questo genere va al di là dei meccanismi del gioco. Paolo Noise, che ha dovuto abbandonare il reality per problemi di salute, ha provato a difendere il collega e amico fraterno ma ormai il danno era fatto: la battuta ha gelato lo studio e non è piaciuta al pubblico, che ha scatenato sui social una pioggia di commenti negativi.

Helena Prestes e le accuse di razzismo

Battute infelici a parte, Helena Prestes ha continuato a essere il fulcro di un’accesissima discussione con i naufraghi capitanati da Andrea Lo Cicero e dallo stesso Mazzoli, i più “forti” quantomeno a parole. E proprio quest’ultimo ha raccontato di un’espressione della modella che li ha fatti infuriare: “Ci ha detto ‘non potrò mai vincere questo programma perché gli italiani sono razzisti‘”.

Una frase forte che Helena ha cercato di spiegare, entro i limiti della sua conoscenza linguistica: “Come prima cosa, il razzismo mi fa schifo. Volevo dire che gli italiani tifano per gli italiani, i brasiliani per i brasiliani. Io vivo e amo l’Italia”. Anche Ilary Blasi ha provato a giustificare le parole della modella – “Non parla bene italiano, voleva dire patriottici” – mentre Vladimir Luxuria ha mostrato qualche perplessità. Ancora una volta, Helena è riuscita nell’impresa di dividere tutti.