“Isola 2023”, Helena Prestes mina vagante. I naufraghi: “Fai la vittima”

Il clima all’Isola dei Famosi è più teso che mai e non è solo la fame a influire sui litigi tra i concorrenti.La frattura tra Helena Prestes e gli altri naufraghi è sempre più profonda: la modella infatti non riesce a mantenere un atteggiamento positivo, e stanca delle continue discussioni si sta isolando sempre di più dai suoi compagni d’avventura.

Helena Prestes, nuove liti con i naufraghi: il clima è tesissimo

Dopo essere tornata in gioco e aver litigato con tutti, Helena Prestes ha continuato a isolarsi, costruendo una capanna e accendendo un fuoco solo per lei. A poco o nulla sono valsi i tentativi degli amici Nathaly Caldonazzo e Gian Maria Sainato, che hanno cercato di farla ragionare invitandola a moderare i toni, senza però riuscire nell’impresa.

La modella infatti continua ad andare avanti per la sua strada, proseguendo nel suo percorso in solitaria e rendendo difficoltosi i rapporti sull’Isola. Sebbene sia tra le concorrenti più amate – in tantissimi pensano che possa essere lei la vincitrice di questa edizione del survival show – Helena sta facendo di tutto per farsi odiare dagli altri naufraghi.

La fame poi non fa che acuire le tensioni: l’ultima discussione è nata proprio a causa della divisione del cibo. Così una frase di Andrea, mal interpretata dalla modella, ha scatenato l’ennesimo litigio. Prestes infatti si è subito irrigidita, affermando di voler mangiare di nuovo da sola. L’ex rugbista ha perso subito la pazienza, apostrofandola come “maleducata”, mentre Helena aspettava la sua dose per andare a mangiare nella sua capanna.

“Non riuscivo a mangiare perché non mi sono sentita a mio agio”, ha spiegato alle telecamere. Ha aspettato il secondo giro per allontanarsi dagli altri compagni d’avventura e replicare a Lo Cicero, gridandogli contro. “Ma perché non vai via?”, si chiede Andrea commentando il comportamento della modella. “Hai il fuoco? Ti abbiamo dato tutto quello che ti serve? Non puoi stare con due piedi in una scarpa, che un po’ stai con noi e un po’ di là. Nella vita bisogna saper prendere delle decisioni”.

Le discussioni continuano: Helena al centro delle polemiche

Le tensioni non si sono certo placate, tanto che, dopo appena qualche ora, Helena è tornata al centro delle discussioni. La modella si è presentata dagli altri con quella che sembrava un’offerta di pace, ma che ben presto si è trasformata in un’occasione per scatenare un litigio furioso.

La naufraga voleva infatti offrire al gruppo due cocchi, ma Mazzoli ha subito interpretato la sua mossa come una strategia per rientrare nella divisione del cibo a partire da lunedì. “Ti sei appartata? Hai la tua roba? Ti fai da mangiare da sola? Ti spetta un cocco”.

La scelta di vivere la sua avventura in solitaria non è andata giù ai naufraghi, che reputano sempre più incoerente il comportamento della modella. A tornare all’attacco è di nuovo Andrea: “Smettila di fare la vittima“, l’ha accusata, con l’appoggio degli altri concorrenti. Per Helena l’avventura in Honduras si sta rivelando sempre più complicata: riuscirà ad arrivare in finale senza l’appoggio di nessuno?