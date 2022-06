“Isola 2022”, Alvin: “Condizioni di vita difficili”. Il retroscena sul reality

Fonte: IPA Isola dei Famosi, l’uragano Soleil travolge tutti (e stende i maschi)

L’Isola dei Famosi 2022 ha avuto non poche difficoltà, legate soprattutto alla resistenza dei naufraghi, ma anche alle prove della natura stessa. Il reality di “sopravvivenza” è uno dei più intriganti, perché non c’è finzione. Proprio Alvin, l’inviato di questa edizione, ha deciso di raccontare nel dettaglio le difficoltà affrontate sull’Isola: dalle condizioni di vita difficili fino alla mancanza di corrente, acqua calda e aria condizionata per ore.

Isola dei Famosi 2022, il retroscena di Alvin

La permanenza in Honduras è stata allungata fino al 27 giugno, la data della finalissima. Naturalmente, sebbene sia un onore partecipare al reality, non è affatto facile affrontare gli ostacoli e le difficoltà. L’inviato ha raccontato alcuni aneddoti cruciali a Casa Chi: “Le condizioni all’Isola sono difficili per noi che lavoriamo dietro le quinte. Restiamo senza corrente per ore, senza acqua, senza aria condizionata”.

Indubbiamente, le difficoltà ci sono, non solo per i naufraghi, ma anche per Alvin e tutti coloro che rimangono dietro le quinte e partecipano alla realizzazione del reality show. “L’altro giorno, dopo la puntata, sono tornato a casa ed ero sporco, sudato e accaldato. Non c’era acqua, non ho potuto fare la doccia. Il cibo non è dei migliori. Se salta la luce e non c’è la luna, diventa tutto buio. Cosa mi manca di più? Tutto. Però stiamo ai Caraibi quindi va bene”. In effetti, è una piccola (ma grande) consolazione.

Il legame con Ilary Blasi: nessuna spaccatura

Nelle ultime settimane, spesso abbiamo letto di una spaccatura tra Ilary Blasi e Alvin, che in realtà non esiste. Non è affatto vero che tra i due ci sia un problema, anzi: le parole dell’inviato dell’Isola sono servite a comprendere le dinamiche tra loro, soprattutto riferite ai “battibecchi”.

“Ci conosciamo da 24 anni, siamo fratello e sorella. Ci divertiamo. Un po’ ci ha stupito tutta questa attenzione rispetto al nostro modo di comunicare perché per noi è così da sempre. Ci siamo chiesti ‘Ma come? Litighiamo?’. Poi abbiamo capito che il nostro rapporto doveva essere veicolato in un altro modo per lo spettatore”. Insomma, il loro atteggiamento scanzonato è dovuto proprio a una scelta ben precisa: catturare l’attenzione degli spettatori.

Isola dei Famosi, i dubbi sulla finale e i ritiri degli ultimi giorni

Di certo, l’allungamento del reality show non è stato una sorpresa: ormai, è quasi una sorta di costante. Tuttavia, l’Isola non è il GF Vip: le difficoltà sono all’ordine del giorno e non è facile riuscire a superare tutte le prove e gli ostacoli che la natura pone sul cammino. Non è un caso, infatti, se molti naufraghi si sono ritirati: per citare due nomi, Marco Cucolo e Roger Balduino.

In ogni caso, l’Isola potrebbe non tornare su Mediaset il prossimo anno: potrebbe essere cancellato in modo definitivo. Certo, potrebbe sempre andare in onda su un altro canale. Ma questa edizione ha avuto le sue difficoltà e la media degli spettatori – non altissima – ha mostrato come l’interesse si sia spostato: forse è tempo di rinnovare il reality o di provare qualcosa di nuovo e mai visto prima.