Isola dei Famosi: “Ilary e Alvin non si sopportano più”

L’Isola dei Famosi 2022 ha promesso scintille: un cast ben strutturato, con naufraghi che non si tirano indietro e che si mettono alla prova. Una conduzione impeccabile, quella di Ilary Blasi, ormai di casa nello studio. Un inviato, Alvin, che gli spettatori hanno chiesto a gran voce, per il suo savoir-faire, la simpatia. Ma, stando a una voce di corridoio, proprio la conduttrice e l’inviato sarebbero ai ferri corti.

Isola dei Famosi 2022, la tensione tra Ilary Blasi e Alvin

Il legame che unisce (professionalmente, si intende) Ilary Blasi e Alvin non è nuovo. Torniamo indietro nel tempo: era il 2003 quando hanno fatto Top of the Pops. Nel 2004, è arrivato CD Live. Parecchi anni dopo, nel 2019, si sono ritrovati a Eurogames. Un sodalizio, il loro, che va avanti da tanto: nel 2022 hanno iniziato insieme l’avventura all’Isola dei Famosi. Ma nelle ultime tre puntate non è affatto sfuggito quello stuzzicarsi di continuo. Ironia, o c’è altro?

A pensare che possa esserci qualcosa sotto non è solo il pubblico, perché l’indiscrezione è stata lanciata da Dagospia. “Sono in corso dei tentativi per ricucire i rapporti tra i due“. Nel corso della puntata di lunedì, in particolare, Alvin si è lamentato della continua intromissione di Ilary. “A questo punto spiega anche tu la prova. Una cosa devo fare: spiegare le prove. Almeno quella fatemela fare. Grazie”.

Nel complesso, in effetti, la frase di Alvin potrebbe sembrare piccata. Tuttavia, è anche vero che non è uno che le manda a dire, proprio come la Blasi stessa: entrambi sono piuttosto diretti e non si nascondono dietro le classiche diatribe. Il reality show andrà avanti fino al 27 giugno: l’allungamento è dovuto proprio agli ottimi ascolti e all’interesse del pubblico nei confronti delle dinamiche tra naufraghi.

Alvin e le parole su Ilary Blasi

C’è da dire una cosa: non è la prima volta che si ipotizzano delle tensioni che poi si sono rivelate inconsistenti. Abbiamo forse dimenticato il presunto “screzio” tra Ilary Blasi e Alfonso Signorini, in seguito smentito da Chi stesso? Certo, magari c’è stato un po’ di fastidio per l’intromissione da parte della conduttrice, non lo mettiamo in dubbio. Eppure, Alvin ha sempre speso parole bellissime sulla Blasi, tanto che si è spinto a dire che condurrebbe il Festival di Sanremo proprio con lei.

“Mi piacerebbe, ma Ilary ha un sacco di paturnie: non ha memoria, credo voglia fare altri sei figli, me lo ha confidato lei. La adoro. Tra noi c’è sempre stato un ottimo rapporto. Con Ilary tutta la vita. Siamo una coppia di simpatici amiconi dentro la tv e fuori. Ma questo lavoro non ti permette di programmare nulla”.

Leggendo le sue parole, ci risulta difficile credere che si possa giungere a una rottura lavorativa definitiva. Conoscendo la Blasi, potremmo anche aspettarci qualche battuta nelle prossime puntate dell’Isola dei Famosi. Sa sempre quando intervenire per mettere a tacere le voci di presunte tensioni, come la crisi tra lei e il marito, Francesco Totti, dei mesi scorsi. Vedremo cosa accadrà in seguito e soprattutto se le voci si riveleranno vere.