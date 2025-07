Ilary Blasi non si rivede nella figlia Chanel Totti. In un'intervista, ha svelato che "sono diverse": le confessioni della conduttrice

IPA Chanel Totti e Ilary Blasi

Il rapporto tra Ilary Blasi e la figlia Chanel Totti? Mamma e figlia sono legatissime, ma la conduttrice ha ammesso di non rivedersi molto in lei: sono, in effetti, diverse. In un’intervista, ha parlato del suo rapporto con i figli e dell’attuale compagno, Bastian Muller, dopo la separazione dall’ex marito, Francesco Totti, che ha rivisto al 18esimo della figlia.

Ilary Blasi, il rapporto con la figlia Chanel Totti

Sono stati giorni importanti per Ilary Blasi, che torna alla conduzione di Battiti Live insieme ad Alvin per il secondo anno consecutivo, prendendo così il posto che era di Elisabetta Gregoraci. Durante le registrazioni – Battiti Live va in onda su Canale5 dal 7 luglio – i figli sono andati a trovarla a Molfetta. Un momento dedicato alla famiglia, nonostante il lavoro, e che ha dato la possibilità a Cristian e Chanel di incontrare alcuni dei loro cantanti preferiti.

A Sorrisi, Ilary Blasi ha affidato il racconto di quei giorni, parlando anche del rapporto con la figlia Chanel: “Hanno incontrato i loro cantanti preferiti e io sono stata contenta di passare finalmente un po’ di tempo con loro. Viaggiare insieme? È difficile, ora iniziano ad andare da soli con gli amici”. E su Chanel: “Se mi rivedo in lei alla sua età? Non tanto, caratterialmente siamo diverse“. Viaggiare è uno degli hobby preferiti dalla Blasi, che negli ultimi anni ha visitato tanti posti non solo con i figli, ma con l’attuale compagno, ovvero Bastian Muller: “Non saprei scegliere il posto che mi ha affascinato di più, ogni luogo restituisce emozioni uniche. Sono stata in Brasile, Sudafrica, Cappadocia. L’organizzazione? Io non faccio niente, pensa a tutto lui”.

Ilary Blasi conduce Battiti Live 2025

Per Ilary Blasi, questo è stato un periodo intenso, considerando le registrazioni di Battiti Live a Molfetta, uno dei programmi televisivi più amati e attesi dell’estate, condotto fino al 2023 da Elisabetta Gregoraci. Nel 2024 il testimone è passato alla Blasi, che ritrova il suo “compagno televisivo” di sempre, ovvero Alvin. “C’è qualcosa di magico nel presentare su un palco all’aperto, con davanti il mare, la gente e quei tramonti spettacolari. Tanti artisti presenti non li conoscevo, musicalmente sono un po’ antica”.

E con Alvin il feeling televisivo è sempre forte, non a caso l’Isola dei Famosi con la Blasi conduttrice e Alvin inviato è stata tra le ultime edizioni che ha funzionato di più. “Con Alvin c’è molta confidenza. So che posso prenderlo in giro e lui fa lo stesso con me. Succede anche nella vita di tutti i giorni. Poi, lo ammetto: più uno si offende e più mi diverto”. Oltre alla Blasi e Alvin, a condurre troviamo anche Nicolò De Devitiis.

La data della prima messa in onda del programma è stata fissata per il 7 luglio: ogni pomeriggio, su Italia1, va in onda poi il format Cornetto Extra Battiti: Nicolò De Devitiis, da Casa Battiti, racconta qualcosa in più degli eventi. Gli appuntamenti si sono tenuti a Molfetta, dal 18 al 22 giugno: tanti i protagonisti che vedremo sul palco, da Alessandra Amoroso ad Achille Lauro.