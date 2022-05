Isola dei famosi, il palinsesto cambia di nuovo: non c’è pace per Ilary Blasi

Isola, le nuove sexy naufraghe alla conquista dei compagni

Questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi sembra non trovare proprio pace: partita con due appuntamenti settimanali, come già accaduto lo scorso anno, ben presto ha visto un improvviso ridimensionamento. Ma Ilary Blasi ha ottenuto un successo strepitoso – forse anche oltre le più rosee aspettative dell’emittente – e si è meritata una “promozione”. Quindi il palinsesto del reality show cambia di nuovo, anche a rischio di confondere le idee agli spettatori. Quando vanno dunque in onda le prossime puntate?

Isola dei Famosi 2022, quando va in onda

Facciamo il punto della situazione: sin dal suo esordio, l’Isola 2022 ha accompagnato il suo pubblico con due puntate a settimana, il lunedì e il giovedì. Con l’inizio di Supervivientes, la versione spagnola del reality, qualcosa è cambiato. Lo show va infatti in onda proprio il giovedì, in collegamento con quella stessa Palapa che ormai abbiamo imparato molto bene a conoscere. Le due trasmissioni sono entrambe girate in Honduras, e per ovvi motivi qualcuno avrebbe dovuto fare un passo indietro. Proprio come lo scorso anno, è toccato a Ilary Blasi.

L’idea era quella di registrare nel pomeriggio la puntata che poi sarebbe andata in onda giovedì sera. Ma Mediaset ha deciso di cambiare le carte in tavola, spostando l’Isola dei Famosi al venerdì sera, per permettere allo show di continuare a trasmettere in diretta – e per dare del filo da torcere alla concorrenza, che ha debuttato con la nuova trasmissione di Carlo Conti intitolata The Band. Tuttavia, solo qualche giorno fa era arrivata una notizia inattesa: il reality, a partire da questa settimana, andrà in onda solo con il suo appuntamento del lunedì.

Il dimezzamento del palinsesto potrebbe avere motivi ben precisi, da ricercarsi nella necessità di tenere alto l’audience evitando che le dinamiche sull’Isola inizino a sembrare stantie a causa di una sovraesposizione. Ci eravamo dunque preparati per una sola puntata della trasmissione, quando Mediaset ha fatto dietrofront. Ebbene sì, nel giro di poche ore l’emittente sembra aver cambiato (nuovamente) idea, tornando ad una programmazione più “vivace”. Si rinnova così l’appuntamento del venerdì sera, probabilmente con l’obiettivo di sfruttare i dati di ascolto che hanno visto Ilary travolgere lo show di Rai1.

Isola dei Famosi 2022, le ultime novità

Sebbene la programmazione abbia gettato un po’ di scompiglio nei telespettatori, le avventure in Honduras sono più interessanti che mai. Merito anche dei nuovi naufraghi che sono da poco approdati a Cayo Cochinos, ampliando un cast che quest’anno ci sta regalando davvero molte emozioni. Tre Conquistadores hanno appena fatto il loro ingresso nel reality, portando un po’ di pepe – e tanta sensualità. Stiamo parlando di Fabrizia Santarelli, Maria Laura De Vitis (la vincitrice de La Pupa e il Secchione) e Mercedesz Henger. Quest’ultima accolta, tuttavia, da numerose polemiche social per la sua scelta di continuare il gioco nonostante il grave incidente subito da sua mamma.

Siamo sicuri che le dinamiche dell’Isola subiranno ancora molti scossoni, tra alleanze e strategie che i naufraghi stanno mettendo in piedi nella loro lotta alla sopravvivenza. D’altronde, Ilary Blasi deve portare avanti lo show non più fino a maggio, come inizialmente stabilito, bensì fino al 27 giugno. Un prolungamento, quest’ultimo, dovuto proprio all’incredibile successo che questa edizione sta riscuotendo.