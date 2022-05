Isola dei Famosi, programmazione dimezzata: quando va in onda

Isola 2022, Beatriz sirena tentatrice: Roger dimentica (per un attimo) Estefania

C’è un cambiamento in programma per l’Isola dei Famosi, il reality show con Ilary Blasi alla conduzione, che per l’edizione del 2022 sta ottenendo degli ascolti abbastanza buoni. Merito di un cast intrigante e degli opinionisti in studio, che sanno come dare il La alla Blasi e offrire uno show dai toni curiosi e mai noiosi. Il dimezzamento della messa in onda settimanale, tuttavia, ha un motivo ben preciso.

Isola dei Famosi, programmazione dimezzata: il motivo

Dapprima in onda al lunedì e al giovedì, subentrata a una settimana dalla finalissima del GF Vip 6, l’Isola dei Famosi è stata poi spostata al venerdì. Tuttavia, come ha anticipato TvBlog, l’appuntamento del venerdì è destinato a terminare. Il reality show, la cui conclusione è prevista per il 27 giugno, sta proponendo altre dinamiche, con l’ingresso di nuovi naufraghi.

Dati i buoni ascolti, Mediaset ha voluto premiare l’Isola con un allungamento speciale di cinque puntate. Non è nulla di nuovo: già con il GF Vip 6, l’edizione più lunga di sempre, abbiamo visto che i reality tendono a essere confermati per ulteriori puntate in corso d’opera, soprattutto quando lo share si mantiene stabile. L’appuntamento con l’Isola, dunque, a partire dal 9 di maggio, ci sarà unicamente al lunedì.

Questa è la strategia giusta? Probabilmente sì. E il motivo è facile da intuire: due puntate a settimana di un reality concedono ben poco respiro alle dinamiche e alle avventure. Con un unico appuntamento, invece, c’è attesa, c’è curiosità, aumenta la tensione e c’è molto più da offrire in diretta, riuscendo a conquistare gli spettatori. Invece di puntare alla sovraesposizione del GF Vip 6, che ha mantenuto la doppia puntata fino alla fine, per l’Isola si sta provando a sperimentare qualcosa di nuovo, così da trovare la formula giusta per evitare che lo share possa crollare.

Isola dei Famosi, l’arrivo dei nuovi naufraghi

Sono ben tre i nuovi naufraghi che approderanno all’Isola dei Famosi: Mercedesz Henger, Fabrizia Santarelli e Maria Laura De Vitis. In teoria, sempre stando alle anticipazioni offerte da TvBlog, dovrebbero entrare ufficialmente in gioco nella puntata del 6 maggio, che è l’ultima che va in onda il venerdì.

Di certo, l’arrivo di nuovi concorrenti è essenziale, non solo per dare nuova linfa alle meccaniche del gioco. Al momento, con l’arrivo di Beatriz, ex fidanzata di Roger Balduino – che ha un affaire con Estefania Bernal – si sta puntando al più classico dei classici: il triangolo. Ma è una strada rischiosa, dal momento in cui al GF Vip 6 ha stancato dopo poco tempo, ottenendo l’effetto contrario.

C’è anche da dire che la dinamica tra Beatriz e Roger è già stata criticata, non solo dal pubblico, ma anche dai fratelli Tavassi, che hanno avanzato un’ipotesi ben precisa: è tutto studiato a tavolino, come tra Alex Belli e Delia Duran? Noi abbiamo fiducia in Ilary Blasi, che sa quel che fa. Siamo certe che l’Isola non deluderà e che, fino alla fine, manterrà alta l’attenzione, cercando di non deludere e di offrire il massimo.