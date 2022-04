Isola dei Famosi 2022, cambia il palinsesto: quando vanno in onda le prossime puntate

Isola 2022, le naufraghe vanno in spiaggia così: chi è la più originale

Iniziata ormai da qualche settimana, la nuova edizione dell’Isola dei Famosi sta procedendo a gonfie vele. Ma ora deve cedere il passo al suo “rivale” spagnolo Supervivientes, che sta per debuttare su Telecinco. E proprio come già accaduto lo scorso anno, sarà Mediaset a battere in ritirata: ecco come cambia il palinsesto del reality show e quando andranno in onda le prossime puntate.

Isola dei Famosi 2022, il nuovo palinsesto

Non ci sono pause in vista delle festività pasquali, per Ilary Blasi: la bravissima conduttrice romana tornerà in scena sia il giovedì santo che il lunedì di Pasquetta, con due strepitose puntate in onda rispettivamente il 14 e il 18 aprile. Ma a partire dalla prossima settimana ci saranno cambiamenti per quanto riguarda il palinsesto dell’Isola dei Famosi 2022. Il motivo? L’esordio della nuova stagione di Supervivientes, il reality show spagnolo che si svolge anch’esso in Honduras. Avendo la medesima location, le due trasmissioni dovranno darsi il cambio per evitare di sovrapporsi.

La versione iberica del programma avrà inizio giovedì 21 aprile: quel giorno salterà la consueta puntata dell’Isola dei Famosi 2022, forse proprio per lasciare spazio al suo “gemello” – per l’occasione, Mediaset propone un film in prima tv, Un figlio di nome Erasmus. L’appuntamento con lo show condotto da Ilary Blasi si rinnoverà solamente il lunedì seguente, il 25 aprile. E per quanto riguarda le puntate successive? Ancora una volta – era già accaduto lo scorso anno – sarà Canale 5 a dover fare un passo indietro.

L’Isola andrà dunque in onda in differita (solo per l’episodio del giovedì, naturalmente): ciò significa che le registrazioni verranno effettuate nel corso del pomeriggio stesso, così da lasciare la Palapa libera durante la serata, quando servirà ai naufraghi di Supervivientes. Il motivo di questa scelta è chiaro. Se in Italia il reality show ha due appuntamenti settimanali di pari valore, in Spagna quello del giovedì è da sempre il principale, mentre gli altri due (ebbene sì, i telespettatori iberici hanno ben tre puntate settimanali con la trasmissione) sono del tutto secondari.

Le novità all’Isola dei Famosi 2022

L’Isola dei Famosi 2022 vivrà dunque qualche piccolo cambiamento in merito alla sua programmazione, ma le avventure dei naufraghi in Honduras continueranno a tenerci compagnia due volte alla settimana. A questo proposito, ci sono novità molto interessanti: nel corso dell’ultima puntata Ilary ha fatto saltare le coppie, lasciandone in vita solamente due. E questo ha portato alla nascita di nuove dinamiche molto interessanti – nonché a numerosi scontri tra i concorrenti. Le polemiche sembrano essere all’ordine del giorno, come quella che Floriana ha messo in piedi perché (a suo dire) le clip sono montate in maniera da mettere in luce solo i suoi comportamenti peggiori.

Anche per quanto riguarda il cast dell’Isola si avvicinano altre sorprese. Dopo l’espulsione di Silvano Michetti, che ha da poco fatto il suo ritorno in Italia, sono entrati in gioco Licia Nunez e Marco Senise. Ma già si vocifera di altri naufraghi in arrivo, tra i quali potrebbero esserci nientemeno che tre protagonisti della scorsa edizione del GF Vip: si tratterebbe di Soleil Sorge, Alex Belli e Sophie Codegoni. Al momento sono solo indiscrezioni, tuttavia sappiamo bene che la Blasi è in grado di scombinare le carte con poche mosse, quindi possiamo aspettarci davvero di tutto.