Isola dei Famosi, lo show si allunga: quando va in onda la finale

Isola dei Famosi, belli e impossibili: i naufraghi che ci hanno fatto girare la testa

L’Isola dei Famosi sta regalando grandi risultati alla rete: Ilary Blasi e Mediaset hanno fatto centro con un cast decisamente azzeccato, capace di creare dinamiche interessanti, fatte di discussioni e strategie, che stanno coinvolgendo molto i telespettatori. Per questo pare che l’emittente stia già pensando, proprio come è successo per il Grande Fratello Vip, di allungare questa edizione.

Isola dei Famosi, il reality si allunga (come il GF Vip)

Cambiamenti di palinsesto in vista per Canale 5: l’Isola dei Famosi sta riscuotendo un buon successo di pubblico, tanto che la rete starebbe pensando di allungare il reality show di qualche settimana.

Un ottimo risultato, che come il programma che l’ha preceduto, ovvero il GF Vip, avrebbe già decretato l’allungamento di qualche settimana. Ad annunciare la novità è stato il portale Tvblog, che ha anticipato che la trasmissione condotta da Ilary Blasi si potrebbe prolungare per ben 5 puntate (in onda però solo il lunedì). Si tratta quindi di cinque settimane di permanenza in più dei naufraghi in Honduras, che dovranno sopportare i morsi della fame e le sfide “da incubo” per un periodo più lungo del previsto.

L’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi andrà avanti, per prima volta nella storia del reality show, fino all’inizio dell’estate: è quindi molto probabile che nelle prossime settimane potremo vedere l’ingresso di nuovi concorrenti, che andranno ad arricchire già il nutrito cast di naufraghi di questa stagione.

Isola dei Famosi, quando va in onda la finale

L’attuale edizione del reality show di Canale 5 – si tratta della sedicesima per la precisione – non terminerà come previsto inizialmente lunedì 23 maggio, ma lunedì 27 giugno. La finale dell’Isola dei Famosi dunque andrà in onda un mese dopo i palinsesti iniziali. Pare però che per le ultime cinque settimane lo show non verrà trasmesso in diretta con il doppio appuntamento del lunedì e giovedì, come previsto fino ad oggi, ma soltanto con una serata in programma a settimana, il lunedì.

Ovviamente questo cambiamento di programma deve ancora essere comunicato ai naufraghi in Honduras, che non hanno idea delle decisioni della rete. Già parecchio provati dalla fame e dalle difficoltà incontrate in queste settimane, i concorrenti del reality show dovranno fare i conti con la possibilità di rimanere, ancora un altro mese, a Cayos Cochinos.

C’è da chiedersi quindi se tutti i partecipanti al gioco accetteranno queste condizioni o se sarà il caso di introdurre nuovi naufraghi nel corso della trasmissione, proprio come è stato per il GF Vip. Basti pensare infatti all’abbandono di Elisabetta Gregoraci, che decise di lasciare la Casa più spiata d’Italia per trascorrere le feste di Natale con la sua famiglia.

Nel caso dell’Isola dei Famosi la situazione è ancora più complessa: i naufraghi sono già parecchio provati dalla fame e dalla stanchezza, e qualcuno ha già abbandonato l’Honduras. Jovana Djordjevic, per esempio, proprio per problemi di salute, ha detto addio alla sua avventura nel reality, nonostante fosse in gioco da pochissimo tempo. Cosa accadrà non appena i naufraghi verranno a conoscenza del prolungamento dello show?