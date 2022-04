Isola dei Famosi 2022, cambia (ancora) la programmazione: perché e quando va in onda

Isola dei Famosi, belli e impossibili: i naufraghi che ci hanno fatto girare la testa

Ci sono ancora novità in arrivo, per il pubblico dell’Isola dei Famosi 2022: nonostante la programmazione sembrasse ormai ben definita, Mediaset ha preso una decisione dell’ultimo momento che ha alla base gli ottimi indici di ascolto del reality show. Come infatti ben sanno i telespettatori più affezionati, questa settimana la trasmissione sarebbe dovuta andare in onda con una sola puntata, ma l’emittente ha cambiato idea. Vediamo come si rinnova il palinsesto di Canale 5.

Isola dei Famosi 2022, quando va in onda la prossima puntata

Al termine della scorsa puntata dell’Isola, andata in onda lunedì 18 aprile, Ilary Blasi aveva dato appuntamento alla settimana seguente. Infatti, poco tempo fa era arrivata la notizia che, in fondo, tutti stavamo aspettando: ovvero, il cambio di programmazione dovuto all’inizio di Supervivientes, il corrispettivo spagnolo dello show in Honduras. Come già accaduto negli scorsi anni, la produzione iberica gira le sue riprese proprio a Cayo Cochinos, nella stessa Palapa che siamo ormai soliti vedere sui nostri schermi.

E poiché per entrambe le versioni (quella italiana e quella spagnola) il giovedì è giorno di messa in onda, è inevitabile che ad una delle due tocchi fare un passo indietro. Come da accordi, è Mediaset a rinunciare al privilegio di avere la Palapa completamente a disposizione il giovedì sera: per questo, d’ora in avanti le puntate che andranno in onda in quel giorno saranno registrate nel corso del pomeriggio. Ma il vero problema è sorto per quanto riguarda l’appuntamento di giovedì 21 aprile, che segna la data d’inizio di Supervivientes.

Per lasciare spazio al reality spagnolo, l’Isola dei Famosi aveva annunciato un giorno di pausa. Motivo per cui la Blasi, solo poche ore fa, aveva salutato il suo pubblico invitando tutti a seguire la prossima puntata in onda lunedì 25 aprile. Tuttavia, nel giro di pochissimo tempo l’emittente ha cambiato idea. È notizia dell’ultima ora che l’Isola avrà un doppio appuntamento anche questa settimana, semplicemente cambiando giorno di messa in onda. Dunque, niente più puntata saltata: si tratta solo di pazientare un pochino di più, per assistere ad un nuovo episodio che verrà trasmesso venerdì 22 aprile.

Isola dei Famosi 2022, perché cambia il palinsesto

Come abbiamo visto, la scelta di spostare l’Isola al venerdì è dovuta all’inizio di Supervivientes, e dovrebbe limitarsi solamente a questa settimana. Ma potrebbero esserci altre ragioni dietro questo cambio nel palinsesto. Il reality show condotto da Ilary Blasi prende infatti il posto di Big Show, il nuovo programma di Enrico Papi, che si sposta dunque al giovedì sera. È possibile che questa improvvisa scelta di Mediaset celi la necessità di non perdere ascolti il venerdì sera, quando inizierà The Band con Carlo Conti.

L’Isola, infatti, riesce sempre a portare a casa la sua fetta di pubblico, strappandola persino a Don Matteo 13. Dai vertici di Cologno Monzese è dunque arrivata inaspettatamente la decisione di cambiare le carte in tavola, almeno per una settimana. Non sappiamo ancora se l’appuntamento con la Blasi rimarrà al venerdì o tornerà alla sua posizione originaria, probabilmente tutto dipenderà dagli indici di ascolto che si registreranno nelle prossime ore. Il successo del reality show, tuttavia, non è in dubbio: è già stato annunciato persino il suo prolungamento di ben un mese, per la gioia dei suoi tantissimi fan.