“Isola dei Famosi”, il reality verso la cancellazione definitiva

Mentre questa stagione dell’Isola dei Famosi – come sempre ricca di emozioni e avventure – sta per giungere a conclusione, iniziano a prendere piede strane voci che parlano di una chiusura definitiva del reality show. Brutte notizie in vista, per Ilary Blasi? Parrebbe che Mediaset abbia deciso di non puntare ancora su una trasmissione che, tuttavia, fino ad oggi ha dato dei risultati piuttosto soddisfacenti.

Addio all’Isola dei Famosi: le indiscrezioni

Dopo la rivoluzione dei mesi passati, che ha visto fondamentalmente Barbara D’Urso perdere i suoi programmi di punta, sembra che l’emittente abbia in mente di apportare qualche altro cambiamento al suo palinsesto della prossima stagione. A darne notizia è The Pipol Tv, secondo cui l’Isola dei Famosi non dovrebbe venir rinnovato per un’altra edizione. Quella in corso sarebbe dunque l’ultima, a cui dovrebbe fare seguito la chiusura definitiva del reality show. Naturalmente, per il momento si tratta solo di un’indiscrezione che non ha trovato conferma – né smentita – da parte dei vertici di Mediaset.

Questa sarebbe comunque una scelta piuttosto bizzarra, visto che quest’anno l’Isola dei Famosi – condotta per la seconda volta da una brillante Ilary Blasi – ha avuto indici d’ascolto un po’ altalenanti ma comunque abbastanza soddisfacenti. Soprattutto se si considera che la trasmissione ha continuato ad andare in onda con due appuntamenti settimanali, nonostante i continui annunci in merito ad un cambio di programmazione. In realtà, però, la cancellazione del reality potrebbe rispondere ad un obiettivo di più largo respiro, che l’emittente starebbe inseguendo già da diverso tempo.

Il cambiamento ha avuto inizio durante la scorsa stagione, con una notevole diminuzione dello spazio legato all’infotainment. Aumenta invece l’offerta dedicata alle fiction, che sembra essere la vera protagonista dei prossimi mesi – oltre ad alcuni capisaldi di cui Mediaset non ha intenzione di sbarazzarsi. L’Isola, a quanto pare, non rientrerebbe tra questi: il notevole contributo di Ilary Blasi, intervenuta per dare un tocco di spontaneità al programma, non sarebbe stato sufficiente per rinnovarlo. E dunque potrebbe cedere il timone al Grande Fratello Vip, l’unico vero reality che – almeno per ora – ha ritrovato conferma.

L’Isola dei Famosi 2022, le ultime novità

Se è vero che questa potrebbe essere l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, possiamo ben dire che ci ha regalato moltissime sorprese. E non sono ancora finite: alcune settimane ci separano dall’attesissima finale, quando scopriremo chi sarà il vincitore di una stagione che non ha risparmiato i suoi protagonisti. Stando alle anticipazioni della nuova puntata, ad esempio, ci saranno due naufraghe pronte a portare scompiglio. Stiamo parlando di Soleil Sorge e Vera Gemma, che con il loro carico di energia – e un po’ di veleno – approderanno a Cayo Cochinos per scombinare le carte in tavola.

Un’altra novità è il ritorno in studio di Guendalina Tavassi: dopo aver abbandonato il reality di sua spontanea volontà, non avendo accettato il prolungamento dell’avventura in Honduras, l’ex concorrente aveva spiegato di non poter partecipare alle serate dell’Isola per motivi contrattuali. Tuttavia, questa volta ha ricevuto un invito che non poteva proprio rifiutare. Sarà per lei l’occasione non solo per tornare davanti alle telecamere, ma anche per fare una sorpresa a suo fratello Edoardo, che è ancora in gara e ce la sta mettendo tutta.