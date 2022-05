“Le persone sono ossessionate da me”: Barbara D’Urso parla (finalmente) dell’addio a Mediaset

La Pupa e il Secchione, tutti i look di Barbara D’Urso tra top e flop

Si è tanto parlato nelle ultime settimane del presunto addio a Mediaset di Barbara D’Urso, tanto che moltissimi giornali avevano dato ormai per certa la rottura tra la presentatrice e l’azienda. Secondo alcune voci riportate da Dagospia la conduttrice “non sarebbe più nei piani dell’azienda”, perché il suo contratto (in scadenza a dicembre 2022) non sarebbe stato rinnovato da Pier Silvio Berlusconi.

A far chiarezza sulla vicenda è stata la stessa Barbara D’Urso, che in una intervista rilasciata a La Stampa ha parlato del suo futuro in tv, replicando a tutti i rumors diffusi nelle ultime settimane.

Barbara D’Urso, le repliche al suo addio a Mediaset

Dopo settimane di indiscrezioni, Barbara D’Urso ha rotto il silenzio sul suo futuro sul piccolo schermo, parlando finalmente del suo presunto addio a Mediaset, che ha fatto parecchio discutere. In occasione del suo 65esimo compleanno, la conduttrice ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa, chiarendo una volta e per tutte i rapporti con l’azienda di cui è stata uno dei volti di punta per tantissimi anni.

“Resto a Mediaset anche l’anno prossimo“, ha precisato la D’Urso, in riferimento alle indiscrezioni lanciate da Dagospia nell’ultimo periodo, smentendo di fatto ogni rumors sul suo conto. “Voci di addio? Provo a spiegarlo in un modo carino. Ci sono persone ossessionate da me. L’ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere. Magari per fare più click. Inutile smentire i siti. Né io né l’azienda lo facciamo”.

Nessun addio in programma quindi per Barbara, che continuerà a essere al timone – questa dovrebbe essere l’unica cosa certa – di Pomeriggio Cinque, il suo storico talk show pomeridiano, che nel tempo è stato adattato per offrire al pubblico un taglio più informativo e molto meno incentrato sul gossip. Se c’è un piano segreto di Pier Silvio Berlusconi, che secondo il sito di Roberto D’Agostino sarebbe pronto a stravolgere Canale 5 con l’aiuto della compagna Silvia Toffanin e di Maria De Filippi, al momento non è dato sapere.

Improbabile il ritorno di Domenica Live o Live – Non è la d’Urso, mentre rimane ancora avvolto nel mistero il futuro de La Pupa e il Secchione, che sotto la guida della D’Urso non ha dato i risultati sperati.

Barbara D’Urso, i suoi 65 anni di successi

Per il traguardo dei suoi 65 anni Barbara D’Urso ha festeggiato con un party pazzesco con vista mozzafiato sul Duomo di Milano, a cui hanno preso parte tantissimi amici e volti noti della tv, da Valeria Marini a Massimo Boldi, passando per Arisa con Vito Coppola, Mietta, Vladimir Luxuria, Fabio Rovazzi, Paola Barale e Federico Fashion Style. La conduttrice si è superata: ha sfoggiato un look pazzesco, con un mini abito super attillato, con gonna vaporosa in piume e paillettes nere.

E proprio in occasione di questo bel traguardo, la conduttrice ha ricordato che se l’invecchiamento fa parte della vita, l’età è solo un numero. “Non mi soffermo troppo sull’età, anche perché non esiste. Non mi importa tanto”, ha detto a tal proposito nell’intervista a La Stampa, ammettendo di vivere serenamente il tempo che passa.