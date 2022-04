“Barbara D’Urso fuori da Mediaset”: cosa sappiamo sull’addio della conduttrice

La Pupa e il Secchione, tutti i look di Barbara D’Urso tra top e flop

Tra i volti rappresentativi di Mediaset c’è sempre stato quello di Barbara D’Urso. I suoi show hanno conquistato milioni di telespettatori: da Live – Non è la D’Urso fino a Domenica Live, dalle storiche conduzioni del GF al ritorno in TV de La Pupa e il Secchione, è stata al centro del palinsesto per decenni. Tuttavia, una voce di corridoio darebbe per certa la fine dell’avventura della D’Urso a Mediaset.

Barbara D’Urso fuori da Mediaset: il contratto in scadenza

L’indiscrezione è stata lanciata da Giuseppe Candela per Dagospia, il giornale online diretto da Roberto d’Agostino. Il contratto della D’Urso sarebbe in scadenza a fine anno, a dicembre: non c’è però il desiderio di rinnovarlo. In parte non è una novità: la stessa conduttrice aveva anticipato questo aspetto a TV Talk. Cosa è cambiato? Che potrebbe non arrivare la conferma.

Da tempo, gli show non danno i risultati sperati. Live – Non è la D’Urso è stato ormai sospeso, così come Domenica Live. Agli inizi della stagione televisiva 2021/2022, si è tanto chiacchierato del taglio del minutaggio a Pomeriggio 5, che ha inoltre cambiato le proprie “vesti”, offrendo al pubblico un taglio più informativo e molto meno incentrato sul gossip.

L’avventura a La Pupa e il Secchione non è decollata

La D’Urso era stata poi chiamata a risollevare i numeri di Italia 1 con il reality show storico La Pupa e il Secchione. Nonostante un inizio abbastanza interessante, alla fine l’edizione condotta da Barbara non è decollata e ha riproposto le medesime dinamiche, stancando gli spettatori, che ora vorrebbero altro in televisione.

Non solo, però, perché c’è da aggiungere che, in base a quanto ha riportato Dagospia, Mediaset non avrebbe apprezzato la linea di conduzione del programma. Oltre ai bassi ascolti, anche la sua realizzazione non ha apportato un vero cambiamento, offrendo una sorta di copia carbone dei vecchi show della D’Urso. Il calo degli ascolti è stato progressivo.

Il desiderio di rinnovamento

Non ci sarebbero antipatie o dietrologie nella decisione di Mediaset di non rinnovare il contratto a Barbara D’Urso. Uno dei principali aspetti da tenere in considerazione è che tutto cambia, tutto si rinnova, e quel che funziona in un primo momento, smette di farlo quando viene riproposto continuamente. Il pubblico è diventato più esigente, forte anche dell’ampia possibilità di scelta: oltre alla TV, ci sono le piattaforme streaming, la cui concorrenza è agguerrita. Per Mediaset, è imperativo un cambio, un “rinnovo” dei programmi.

Cosa farà Barbara D’Urso dopo Mediaset

Il primo cambiamento è (quasi) in atto: dal mese di maggio, infatti, fino al termine di giugno, Pomeriggio 5 vedrà il suo studio altrove: le puntate saranno registrate dove si riprendono Studio Aperto, Mattino Cinque. A meno di cambi di rotta, il 2022 potrebbe essere l’ultimo anno della D’Urso a Mediaset.

Forse è la fine di un’era, o forse no. Di certo, però, Barbara non si è mai piegata ai cambiamenti, anche improvvisi: non ha mai rinunciato alla TV, né alla conduzione, neppure quando i suoi show furono chiusi. Siamo certe che non lo farà nemmeno adesso e che troverà il modo di rinnovarsi, reinventarsi. Il suo futuro a Mediaset non è scritto, e chissà che non possa esserlo invece altrove, costruito con la sua filosofia: “con il cuore“.