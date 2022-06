“Isola dei Famosi 2022”, salta la puntata del venerdì. E Ilary si consola in piscina

Isola dei Famosi 2022, i look di Ilary, tra trasparenze e dettagli nude

Non sembra proprio esserci pace per Ilary Blasi: ancora una volta, l’Isola dei Famosi 2022 vede un cambio nel suo palinsesto – l’ennesimo a susseguirsi nelle ultime settimane. In questo caso, si tratta probabilmente di esigenze dovute ad una concorrenza fin troppo spietata che quindi “costringe” Mediaset a fare un passo indietro e rinunciare ad una puntata del suo reality show. E la conduttrice? Lei se la spassa in piscina, per un po’ di meritato relax in questa lunga avventura al timone del programma.

Isola dei Famosi 2022, ennesimo cambio di programmazione

Quest’anno, l’Isola dei Famosi ha vissuto moltissimi cambiamenti in fatto di programmazione. In origine, l’emittente aveva stabilito la presenza fissa di due puntate settimanali, il lunedì e il giovedì. Ma l’inizio di Supervivientes, la versione spagnola del reality show, ha spinto la produzione a prendere un’importante decisione. Invece di registrare la puntata del giovedì nel primo pomeriggio per mandarla in onda in differita durante la serata, si è scelto di spostare direttamente l’appuntamento al venerdì. Una soluzione che ha riscontrato diversi lati positivi, dal momento che Mediaset si è così aggiudicata un grande successo contro la concorrenza.

Stavolta, però, è il caso di fare un passo indietro. Venerdì 3 giugno si terrà un evento speciale che, con tutta probabilità, avrà la meglio su qualsiasi altro show televisivo: si tratta di Dallarenalucio, un bellissimo concerto condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia per omaggiare la memoria di Lucio Dalla, a 10 anni dalla sua scomparsa. Lo spettacolo, che si svolgerà all’Arena di Verona, verrà trasmesso in diretta su Rai1. Forse è proprio questo il motivo per cui, quella stessa sera, l’Isola salterà il suo ormai tradizionale appuntamento.

D’altra parte, il reality show si avvicina pian piano alla fine: nonostante il prolungamento, dettato proprio dagli alti indici d’ascolto, il 27 giugno scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione. Visto che mancano ancora alcune settimane alla finalissima, è possibile che Mediaset abbia deciso di “rallentare” la messa in onda. Le dinamiche in Honduras sono comunque molto avvincenti – nonostante le numerose defezioni tra i naufraghi – e il pubblico è più attento che mai a ciò che accade in quel di Cayo Cochinos.

Ilary Blasi si consola in piscina con i figli

E Ilary? Quest’anno il suo impegno è stato particolarmente arduo: il doppio appuntamento settimanale, che sembrava dover decadere da un momento all’altro, si è protratto inalterato fino ad oggi. Senza contare il prolungamento del reality show, che ha aggiunto addirittura un mese di registrazioni. Insomma, la Blasi sta lavorando davvero molto e ha ancora diverse settimane piuttosto impegnative. Questa piccola pausa arriva al momento giusto, e la bravissima conduttrice romana non si è fatta sfuggire l’occasione per riposarsi un po’.

Nella cornice della sua splendida villa, Ilary Blasi ha inaugurato la sua stagione estiva in piscina con un bikini da favola, un due pezzi blu e nero con fantasia animalier che le dona moltissimo. Con lei anche i figli Cristian e Isabel, che si divertono in acqua tra tuffi e nuotate: una bellissima giornata in famiglia che riempie il cuore e allontana lo stress, almeno fino alla prossima puntata dell’Isola dei Famosi.