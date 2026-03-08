La Ruota della Fortuna, il gesto di Gerry Scotti per le donne. E annuncia una novità

IPA Gerry Scotti

La Ruota della Fortuna è andato regolarmente in onda l’8 marzo 2026, in una giornata speciale, ovvero la Giornata Internazionale della Donna. Non una domenica qualsiasi, come ha detto Gerry Scotti, il conduttore, che ha voluto fare gli auguri a tutte le donne da casa e che lavorano al programma, consegnando poi dei mazzolini di mimose alle donne in studio, come alla concorrente Martina, e a Samira Lui.

La Ruota della Fortuna, cos’è successo nella puntata dell’8 marzo 2026

Mimose e auguri di rito a La Ruota della Fortuna per le celebrazioni della Giornata Internazionale della Donna: “Non è una domenica qualsiasi, ma particolare. Non potevamo non celebrare la Giornata della Donna”, così è iniziata la puntata odierna del game show di Canale5, con le parole di Gerry Scotti. “Questo è un simbolo”, ha aggiunto, tenendo in mano le mimose: “Ma valgono di più le parole, poche e dette dal profondo del cuore”.

Ed è il motivo per cui ha voluto fare il suo personale augurio e ringraziamento alle donne che lavorano nel gruppo del programma. “Facendo questo lavoro, vivo circondato da tantissime professioniste che sono donne e ritengo che la bellezza e anche i risultati che stiamo ottenendo siano dovuti alla componente femminile del gruppo di lavoro. Grazie di cuore alle nostre donne, a casa e qui al lavoro”.

Poco dopo ha consegnato la mimosa alla concorrente Martina, che viene da Torino, salutando il Campione in carica, Salvatore (ha vinto 62.500 euro e una crociera) e Francesco da Ferrara. Non poteva non consegnare il mazzolino di mimose anche a Samira Lui: “Oggi è una giornata molto bella e importante, ma io dico soltanto auguri a tutte noi, di forza, di amore e tanta libertà”, ha detto la showgirl.

Chi ha vinto nella puntata dell’8 marzo de La Ruota della Fortuna

La puntata ha tenuto incollati allo schermo, come sempre, milioni di spettatori: la Ruota non ha fatto sconti a nessuno, e durante la manche musicale, dedicata a Zucchero, Gerry Scotti ha condotto non dalla sua solita postazione, ma da quella della band. Ha cantato per la prima volta con la band, ed è stato lieto di averlo fatto durante la Giornata delle Donne. “Con la band lo pensavamo da mesi, mi è venuto dal cuore”. E sono state consegnate le mimose anche a Nicla Ozenda, l’unica componente femminile della band Fortuna Five.

Dopo è stato il turno della manche Jackpot, che ha portato Francesco alla bancarotta: con il Jolly, però, si è salvato. A brillare durante la serata è stata proprio Martina, che si è pentita di non essersi lanciata di più nella manche Jackpot (che le avrebbe fatto guadagnare più di 50mila euro). Poco prima de Il Regno degli Animali, dove abbiamo imparato qualcosa in più sull’inia (delfino delle Amazzoni), Scotti ha annunciato una piccola novità per la puntata del 9 marzo, dove sarà introdotta una nuova manche: a La Ruota vengono proposti spesso dei nuovi elementi per tenere viva l’attenzione. Ma chi ha vinto, alla fine? La nuova Campionessa è Martina, che è stata davvero bravissima durante la puntata: ha vinto in totale 35.400 euro.