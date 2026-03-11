Affari Tuoi, Brenda sorprende De Martino: “Che coraggio”. Lacrime in studio

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Stefano De Martino conduce "Affari Tuoi"

La puntata del 10 gennaio di Affari Tuoi mette alla prova il sangue freddo di Brenda. La concorrente affronta una partita tutt’altro che semplice, tra offerte importanti e decisioni difficili che sorprendono anche Stefano De Martino.

A rendere l’atmosfera più leggera, però, ci pensano come sempre le invenzioni surreali di Herbert Ballerina e una dose di strategia che, questa volta, cambia le sorti della partita.

“Affari Tuoi”, partita in salita: ci pensa Herbert Ballerina

La protagonista della puntata del 10 gennaio è Brenda. Gioca con il pacco numero 9, arriva dall’Abruzzo ed è accompagnata in studio dalla mamma Mena.

La sua partita inizia subito con qualche difficoltà: il primo pacco che apre contiene infatti 15mila euro.

A stemperare la tensione, però, ci pensa come sempre Herbert Ballerina. La spalla di Stefano De Martino non perde occasione per regalare allo studio uno dei suoi momenti surreali.

Per la partita di Brenda ha scelto infatti un’invenzione decisamente particolare da inserire tra i pacchi blu: il “cambia canale veneziano”.

“Se abiti a Venezia e vedi sempre lo stesso canale magari ti annoi”, spiega mostrando una gondola con tanto di pulsanti. Una battuta che lascia per un attimo senza parole Stefano De Martino ma che, come spesso accade, accende subito le risate in studio.

La leggerezza continua anche poco dopo, quando Brenda apre il pacco Ballerina. In studio arriva Martina, che anima il pubblico con un balletto sulle note dei Måneskin. Per l’occasione indossa un minidress effetto pelle e un beauty look bagnato.

Anche in questo caso Herbert non rinuncia alla battuta: “Sei tutta bagnata, asciugati che ti viene la cervicale. Il concorrente si è lavato la faccia”.

Il coraggio di Brenda lascia De Martino senza parole

Nel corso della partita Brenda incontra subito alcuni pacchi pesanti, tra cui quelli da 50mila e 20mila euro, ma riesce anche a recuperare terreno trovando diversi pacchi blu. Quando arriva la prima chiamata del Dottore il tabellone è ancora piuttosto bilanciato.

La prima proposta è da 39mila euro. Una cifra importante, soprattutto considerando il sogno della concorrente di riaprire il proprio studio. Brenda però decide di non fermarsi e rifiuta.

La scelta sembra premiarla: continuano infatti a uscire pacchi bassi e il Dottore prova a rilanciare con un assegno da 44mila euro. Anche in questo caso Brenda resta ferma sulla sua decisione e dice ancora no.

Nel frattempo dal tabellone spariscono anche alcune cifre rilevanti, tra cui 75mila e 100mila euro. Poco dopo arriva però il momento più difficile: Brenda apre il pacco con 300mila euro, facendo scendere rapidamente le offerte del Dottore.

Il valore degli assegni offerti cala, ma né Brenda né la mamma sembrano tentate. Arriva così anche la proposta di cambio, rifiutata senza troppi dubbi.

Quando in gioco rimangono 4 pacchi, la concorrente sceglie di chiamare il numero 18. “Brutto“, commenta Stefano De Martino mostrando il telecomando veneziano inventato da Herbert.

“Mi piace Brenda, perché tiene a bada la sua emotività e merita di essere ancora più stressata” dice il conduttore parlando con il Dottore.

La partita, in effetti è ormai alle battute decisive, e il dottore sceglie di metterla alla prova con un nuovo cambio, che lei rifiuta. Dopo aver scovato il pacco nero, restano solo due pacchi: 20 euro da una parte e 200mila euro dall’altra.

Il Dottore prova un ultimo tentativo con un assegno da 60mila euro, ma Brenda dimostra ancora una volta il suo sangue freddo e decide di andare fino in fondo.

“Complimenti per il coraggio, ci hai regalato comunque un finale pieno di tensione”, sottolinea De Martino.

Un coraggio che ad Affari Tuoi, in questo caso, viene premiato: quando il pacco numero 9 viene finalmente aperto, dentro ci sono proprio 200mila euro. In studio scatta l’abbraccio tra Brenda e la mamma, entrambe in lacrime, mentre il pubblico accompagna il momento con un lungo applauso. L’emozione sembra contagiare anche Stefano De Martino e Herbert Ballerina, visibilmente commossi davanti al finale della partita.