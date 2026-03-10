Libere donne con Lino Guanciale, la vera storia di Mario Tobino che ha ispirato la serie

Lino Guanciale interpreta lo psichiatra e scrittore Mario Tobino nella fiction "Libere donne", ecco la storia vera che ha ispirato la fiction

Ufficio stampa Rai Lino Guanciale

Lino Guanciale è il protagonista della fiction Libere donne, in onda su Rai 1 in prima serata a partire da martedì 10 marzo.

Ambientata fra Lucca e Viareggio durante la Seconda Guerra Mondiale, la serie segue Mario Tobino (Lino Guanciale), uno psichiatra non convenzionale con una passione per la poesia, mentre sfida le regole repressive dell’ospedale psichiatrico femminile di Maggiano per salvaguardare la dignità delle sue pazienti. Alcune di loro hanno trovato conforto nella follia come unica forma di libertà cui aspirare, mentre altre sono state ingiustamente recluse solo perché hanno osato affermare il loro spirito libero.

Libere donne, la storia vera che ha ispirato la serie

Libere donne, coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy, è ispirata a una storia vera ed è liberamente tratta da Le libere donne di Magliano, edito da Mondadori.

Si tratta di un’opera autobiografica, pubblicata sotto forma di diario nel 1953 da Mario Tobino che racconta della sua esperienza come medico psichiatra nel reparto femminile (“La Vigilanza”) dell’ospedale psichiatrico di Maggiano, che nel libro trasforma in Magliano, vicino a Lucca.

Il libro racconta quello che accade nel reparto femminile dell’ospedale psichiatrico negli anni precedenti l’età degli psicofarmaci e ben prima della contestata riforma Basaglia, un medico vive con le “libere donne di Magliano”: donne aggressive, tristi, erotiche, disperate, orrende, miti, malate o semplicemente fuggite dal mondo.

Come nel libro, la serie Libere donne, scritta da Peter Exacoustos e Laura Nuti, racconta di Mario che vive all’interno del manicomio confrontandosi – e a volte scontrandosi – con i diversi approcci dei suoi colleghi. In particolare, trova un alleato nel dottor Anselmi (Fabrizio Biggio), giovane medico schietto e altruista, con il quale riuscirà anche a instaurare un sincero rapporto di amicizia e fiducia.

La vita di Mario prende una svolta inaspettata quando a Maggiano arriva Margherita Lenzi (Grace Kicaj), una giovane donna rinchiusa nell’ospedale dal marito contro la sua volontà. L’istinto spinge Tobino a dubitare della pazzia di Margherita e a domandarsi se non sia solo la vittima di un uomo violento, ansioso di mettere le mani sulla sua eredità.

Mario inizierà un’avvincente ricerca della verità, combattuto tra un sentimento intenso e inaspettato per Margherita – che lo spinge a confrontarsi con dilemmi morali e a rischiare la sua posizione – e un amore che torna dal passato, quello per Paola Levi (Gaia Messerklinger), diventata nel frattempo una staffetta partigiana.

La serie in tre puntate va in onda su Rai 1 a partire dal 10 marzo in prima serata.

Chi era Mario Tobino interpretato da Lino Guanciale

Lino Guanciale presta il volto a Mario Tobino (1910 – 1991), scrittore, poeta e psichiatra. Tobino sperimenta la sofferenza dei malati mentali prima lavorando negli ospedali psichiatrici di Ancora e Firenze e poi definitivamente a Maggiano.

Vive in prima persona l’esperienza del fronte durante la Seconda Guerra Mondiale e in seguito quella della resistenza partigiana. Queste vicende ispireranno lo ispireranno per diversi romanzi e raccolte di poesia, esattamente come la vita in ospedale.

Tobino è noto anche per essersi opposto alla chiusura dei manicomi realizzata in seguito alla Legge Basaglia del 1978.