Ascolti tv del 3 febbraio, Lino Guanciale è pronto a tutto. Gerry Scotti sconfitto

Ufficio stampa Rai Lino Guanciale ne "L'invisibile - la cattura di Matteo Messina Denaro

La serata televisiva di martedì 3 febbraio ha avuto come protagonista assoluto, Lino Guanciale. L’attore ha interpretato il Colonnello Lucio Gambera, capo della squadra di Carabinieri del ROS incaricata di catturare l’ultimo grande boss di Cosa Nostra e uno dei latitanti più ricercati al mondo: Matteo Messina Denaro, nella mini serie L’Invisibile.

Dopo la conclusione trionfale de La Preside, la fiction con Luisa Ranieri, Rai 1 ha proposto la prima delle due puntate di una nuova produzione, L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, di Pietro Valsecchi, per la regia di Michele Soavi, con Levante, Leo Gassmann e Lino Guanciale.

Canale 5 ha replicato con una puntata di Io sono Farah. Su Italia 1 ha debuttato Le Iene presentano – Il verdetto. Mentre su Rete 4 È sempre Cartabianca dove si è parlato degli scontri a Torino e della situazione della frana a Niscemi. Su La7 è tornato il consueto appuntamento con DiMartedì.

Nell’access prime time Gerry Scotti difende strenuamente il podio degli ascolti con La Ruota della Fortuna contro Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi.

Prima serata, ascolti tv del 3 febbraio: L’invisibile vola al 23,7%

Su Rai 1 L’invisibile – la cattura di Matteo Messina Denaro incolla al piccolo schermo 4.016.000 spettatori pari al 23.7% di share. Su Canale5 Io Sono Farah conquista 1.820.000 spettatori con uno share del 12.3%. Su Rai2 Boss in Incognito intrattiene 749.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 Le Iene presentano: Il Verdetto interessa a 1.082.000 spettatori con l’8.5%.

Su Rai3 FarWest segna 547.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 474.000 spettatori (3.7%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.357.000 spettatori e l’8.5%. Su Tv8 Bohemian Rhapsody ottiene 526.000 spettatori (3.2%). Sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori raduna 586.000 spettatori con il 3.4%.

Access Prime Time, dati del 3 febbraio: Gerry Scotti crolla

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.346.000 spettatori (21.7%) e Affari Tuoi arriva a 5.413.000 spettatori (25.7) dalle 20:48 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.790.000 – 18.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.944.000 spettatori pari al 23.5% dalle 20:46 alle 21:53.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 517.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.097.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.254.000 spettatori (6.2%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.481.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.069.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 843.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.804.000 spettatori (8.6%). Su Tv8 Celebrity Chef arriva a 491.000 spettatori e il 2.4%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 531.000 spettatori con il 2.5%.

Ascolti tv Preserale, dati del 3 febbraio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio 3.763.000 spettatori pari al 26.2%, mentre L’Eredità coinvolge 5.093.000 spettatori pari al 29.8%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.969.000 spettatori (14.8%), mentre Caduta Libera convince 2.657.000 spettatori (16.7%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (334.000 – 2.6%) e Il Viaggio della Torcia (217.000 – 1.6%), 9-1-1: Lone Star conquista 408.000 spettatori con il 2.6% e 9-1-1 601.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 471.000 spettatori (3.2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 586.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.302.000 spettatori (13.2%). A seguire Blob segna 1.036.000 spettatori (5.5%), mentre Via dei Matti n° 0 sigla 879.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 10 Minuti interessa 1.028.000 spettatori (6.1%), mentre La Promessa intrattiene 1.069.000 spettatori (5.6%). Su La7 Ignoto X raduna 232.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 373.000 spettatori (2.2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (294.000 – 2.4%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 724.000 spettatori con il 3.9%.