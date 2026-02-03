Affari Tuoi, Stefano De Martino chiede perdono: “Inguardabili”. E Martina perde una scarpa

IPA Stefano De Martino

Nella puntata del 3 febbraio di Affari Tuoi la protagonista della serata è stata Lorena dalla Campania: Stefano De Martino, il conduttore, non ha atteso molto prima di dare il via ai giochi al suon di “rompiamo il ghiaccio”. Il primo pacco scelto dalla concorrente è stato il 2: si è ritrovata ad affrontare una sequenza un po’ infausta agli inizi, con tanti pacchi rossi scartati. De Martino non si è lasciato poi sfuggire il suo saluto all’hater Giorgio e Martina Miliddi, la Ballerina, ha ballato con una scarpa, perdendo l’altra: ecco com’è andata.

Affari Tuoi, cos’è successo nella puntata del 3 febbraio

Partita ad alto tasso di tensione, tanto che Stefano De Martino si è lanciato quasi subito nel suo mantra “ora tu mi trovi il pacco blu”. Lorena, la concorrente della puntata del 3 febbraio di Affari Tuoi, è in studio con il fidanzato Mario, con cui sta da 7 mesi: “Sono bionda, però mi occupo di affiancare gli imprenditori per fare delle scelte strategiche”. Il conduttore ha scherzato sul solito cliché delle bionde, prendendo in giro la sua spalla, Herbert Ballerina: “Quello è moro, mica è intelligente”. Pronta la risposta di Herbert: “Ma io mi tingo”.

Poco dopo Stefano ha rivolto il solito saluto all’ormai affezionato hater, Giorgio: “Siamo odiosi e inguardabili, ma rimane l’invenzione di Herbert Ballerina”, il pacco blu speciale della serata è pistorta. “Con questa invenzione sono entrato in lista per vincere il Nobel per la Pace: è un brutto periodo, ci sono tante guerre. Io ho inventato un’arma pacifista, tu pur sparando non colpisci mai nessuno: la pistorta“.

La partita è stata abbastanza strana, non priva di tensione: sì, perché Lorena si è ritrovata ad affrontare una sequenza di pacchi rossi volatilizzati: prima quello da 15mila, poi 30mila, 10mila, 75mila e 200mila. Quando sono rimasti otto pacchi, solo tre erano rossi e cinque blu. Trovati anche i pacchi Gennarino (purtroppo quando non era più attivo il jackpot), l’invenzione di Herbert e Ballerina. Martina Miliddi ha anche perso una scarpa, ma ha continuato a ballare imperterrita: De Martino l’ha lodata, definendola una vera professionista.

Quanto ha vinto Lorena dalla Campania

Lorena ha atteso il suo momento per ben 31 puntate. La prima offerta del Dottore è stata di 35mila, poi uno scambio (che è andato benissimo, considerando che nel 2 c’era un solo euro, e anche il 15 scelto dopo era un pacco blu). Herbert ha detto che quando gli dicono che è il “Numero uno” è contento, e De Martino non si è lasciato sfuggire la possibilità di citare di nuovo l’hater. “Giorgio, sono mortificato, perdonaci“.

Il Dottore ha fatto la sua partita, tra offerte e scambi (e persino l’ipotesi del pacco nero), ma Lorena e Mario, in accordo, sono andati avanti. I due tiri dal valore di 10mila euro sono stati accettati: alla fine, la coppia è lì anche per divertirsi, e non solo per vincere qualcosa. Il pacco nero conteneva 5 euro (e non 300mila come preventivato dal Dottore). La scelta finale è stata tra due pacchi blu, dal valore di 10 e 100 euro, e 100mila euro. Anche l’ultimo scambio è stato provvidenziale: nel suo pacco aveva 100 euro. L’ultima offerta del Dottore è stata di 33mila euro, accettata da Lorena. Nel pacco che aveva scelto, il 19, purtroppo, c’erano 100mila euro. “A volte il dubbio è nemico del gioco“, così ha concluso saggiamente il conduttore… e con ogni ragione.