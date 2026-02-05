Ascolti tv del 4 febbraio, Lino Guanciale contro Anna Valle. Gerry Scotti ha paura

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

La serata televisiva di mercoledì 4 febbraio ha visto protagoniste le grandi fiction. Su Rai 1 si è conclusa la mini serie L’invisibile – la cattura di Matteo Messina Denaro. Mentre su Canale 5 è andata in onda la puntata di Una nuova vita.

Dunque, dopo il successo dell’esordio Lino Guanciale, che interpreta ne L’invisibile – la cattura di Matteo Messina Denaro, il Colonnello Lucio Gambera, capo della squadra di Carabinieri del ROS incaricata di catturare l’ultimo grande boss di Cosa Nostra e uno dei latitanti più ricercati al mondo, vuole mantenere il podio degli ascolti e non fa sconti ad Anna Valle, protagonista su Canale 5 della serie Una nuova vita.

Su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Chi l’ha visto? dove si è parlato del processo contro Kaufmann. Mentre su Rai 2 è andato in onda il film What’s Love con Emma Thompson. Rete 4 ha trasmesso RealPolitik e Italia 1 la partita di Coppa Italia, Inter-Torino. Su La7 Un giorno particolare è stato dedicato a Caterina de Medici.

Per quanto riguarda il prime time, dopo la prima clamorosa sconfitta contro Stefano De Martino e i suoi pacchi, Gerry Scotti ha fatto di tutti per risalire la classifica dello share ma non è servito a nulla. Anzi sprofonda sempre più.

Prima serata, ascolti tv del 4 febbraio: Lino Guanciale chiude in bellezza

Su Rai 1 L’invisibile – la cattura di Matteo Messina Denaro incolla al piccolo schermo 3.894.000 spettatori pari al 22.3% di share. Su Canale5 Una Nuova Vita conquista 2.659.000 spettatori con uno share del 16.7%.

Su Rai2 What’s Love? intrattiene 563.000 spettatori pari al 3.1%. Su Italia1 Coppa Italia – Inter-Torino incolla davanti al video 2.461.000 spettatori con il 12.3%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.328.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 539.000 spettatori (4%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica raggiunge 1.152.000 spettatori e il 6.3%. Su Tv8 Mia moglie per finta ottiene 525.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Little Big Italy raduna 324.000 spettatori con l’1.8%.

Access Prime Time, dati del 4 febbraio: Gerry Scotti, clamorosa sconfitta

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.207.000 spettatori (21.2%) e Affari Tuoi arriva a 5.187.000 spettatori (24.1%) dalle 20:49 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.004.000 – 20%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.818.000 spettatori pari al 22.5% dalle 20:45 alle 21:51.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 469.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 Coppa Italia Live raduna 798.000 spettatori (4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.142.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.501.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.069.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 913.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.746.000 spettatori (8.2%). Su Tv8 Celebrity Chef arriva a 479.000 spettatori e il 2.3%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 563.000 spettatori con il 2.6%.

Ascolti tv Preserale, dati del 4 febbraio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.617.000 spettatori pari al 24.7%, mentre L’Eredità coinvolge 4.937.000 spettatori pari al 28.5%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 2.079.000 spettatori (15.2%), mentre Caduta Libera convince 2.848.000 spettatori (17.5%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (362.000 – 2.7%) e Il Viaggio della Torcia (288.000 – 2.1%), 9-1-1: Lone Star conquista 338.000 spettatori con il 2.1% e 9-1-1 527.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 559.000 spettatori (3.7%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 626.000 spettatori (3.4%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.395.000 spettatori (13.6%). A seguire Blob segna 1.139.000 spettatori (6%), mentre Via dei Matti n° 0 sigla 871.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 10 Minuti interessa 1.087.000 spettatori (6.3%), mentre La Promessa intrattiene 1.057.000 spettatori (5.6%). Su La7 Ignoto X raduna 274.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 340.000 spettatori (1.9%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (434.000 – 3.2%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 927.000 spettatori con il 4.9%.