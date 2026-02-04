Il veterano Natale gioca la sua partita e sconvolge lo studio: risate a più non posso, canzoni e brindisi

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Stefano De Martino canta e brinda ad Affari Tuoi

Una puntata decisamente particolare, quella del 4 febbraio di Affari Tuoi. È sempre un po’ un momento speciale quanto un concorrente veterano viene sorteggiato per disputare una partita. È inevitabile che sia così, dal momento che col passare del tempo si cementino dei rapporti personale.

Ciò accade tanto tra i partecipanti quanto con il conduttore. Se poi la persona in questione è una come Natale, decisamente euforica di natura, il gioco è fatto.

Il brindisi di Natale

Fin dalla presentazione si intuisce che questa non è una partita come le altre. Natale viene dalla provincia di Brescia ed è sposato felicemente da 30 anni. Saluta sua moglie, mentre Stefano De Martino giocosamente la compatisce. Tutto questo tempo al fianco di un uomo tanto esuberante: “Per te saranno stati felici questi 30 anni”.

Viene poi presentato il figlio, Alessandro, che lo accompagna nella sfida al Dottore. Il giovane si presenta con una certa proprietà in studio, quasi ad aver accumulato esperienza in palcoscenico. Scopriamo però che si occupa di comunicazione, il che un po’ spiega il tutto. È poi figlio di suo padre, del resto.

Ci tiene a dire che il buon Natale è così tutto l’anno, ben oltre il periodo natalizio. Ecco, ci siamo tolti il dente della battuta a tema festività, ora si può andare avanti. Non recita una parte a favore di telecamera, il che è un bene e un male allo stesso tempo, verrebbe da dire.

La sua energia trasforma Affari Tuoi in un ibrido con una festa di paese. La sagra è servita poi con Barbera e champagne di Giorgio Gaber, che accompagna i festeggiamenti. De Martino beve dalla sua solita tazza e Natale afferra un bicchiere dalla sua postazione. Brindano e festeggiano, con l’arrivo di Herbert Ballerina a rendere il tutto ancora più caotico: “Quando mi ricapita di stare tra Natale e Santo Stefano”.

Che dire, con questo tenore di battute, per fortuna nei bicchieri di tutti non c’è altro che acqua.

Un Natale fortunato

Fin da subito la partita si pone per il meglio. Natale infatti riesce a scovare Gennarino nei primi sei pacchi. Ciò vuol dire portarsi a casa di certo 6mila euro. Altra festa e brindisi analcolico, per poi dare inizio alla partita vera e propria.

Dopo alti e bassi, ecco gli ultimi due pacchi: uno con all’interno 50 euro e l’altro con ben 75mila. Il Dottore si gioca le proprie carte e fa un’ultima offerta. Sul piatto vengono messi 26mila euro che, sommati al premio Gennarino, fanno 32mila. Un rischio eccessivo per un padre di famiglia, che decide di accettare (per quanto 32mila siano in gettoni d’oro e, dunque, la cifra finale sarà notevolmente inferiore). Peccato abbia sottovalutato la sua fortuna, perché nel suo pacco c’erano i 75mila ad attenderlo.