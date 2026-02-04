Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA La Rutoa della Fortuna: anniversario speciale in studio

Come al solito, La Ruota della Fortuna ha inizio a suon di musica. Gerry Scotti è sempre più pazzo dei suoi Fortuna Five, che esalta ogni singola sera. Il brano scelto nella puntata del 4 febbraio è Save a Prayer dei Duran Duran.

Dopo tante puntate, ormai, il rapporto tra i ragazzi e il conduttore si è fatto intimo e amicale. Lo dimostrano le parole di Scotti: “Hai capito Marco? In quegli anni tutte le donne volevano sposare Simon Le Bon, adesso vogliono sposare te”.

Anniversario a La Ruota della Fortuna

Le presentazioni si concludono con l’arrivo in studio di Samira Lui. La band canta Can’t stop the feeling e, mentre Marco strizza il possibile per raggiungere le note di Justin Timberlake, la co-conduttrice scende le scale e raggiunge Gerry.

Saluti di rito, che in questa puntata sono un bel po’ e richiedono addirittura un cartoncino. L’età passa per tutti, anche per Scotti. Di certo è vero per la coppia seduta in prima fila. Due grandi appassionati del gioco Mediaset e del famoso presentatore, al punto da decidere di festeggiare il loro 50esimo anniversario di matrimonio in studio.

Per la serie, quando dopo tanti anni hai terminato le idee stravaganti per celebrare e così t’inventi una serata show nella ridente Cologno Monzese.

La Ruota della Fortuna, quanto ha vinto il campione

Nuova puntata, nuovo campione. Il suo nome è Alessio ed è diventato, di fatto, uno dei più giovani ad aver conquistato il titolo nel quiz show condotto da Gerry Scotti. Uno studente 22enne col sogno di diventare broker finanziario.

Nel suo pubblico c’è la sua fidanzata a fare il tifo, che il conduttore non smette di salutare e apprezzare esteticamente. Perché un bel “ammazza” non si rifiuta a nessuno. La puntata è andata decisamente per il meglio, nella prima parte, considerando anche la conquista del bollino MSC. Ciò vuol dire che Alessio ha conquistato una crociera di 7 giorni.

Alla fine, però, il premio in denaro col quale ha raggiunto la Ruota delle Meraviglie, non è da capogiro. Poco più di 10mila euro. Tre buste scelte e poi? Le definizioni al tabellone non lo vedono trionfare, anzi. Prima busta rossa, seconda dello stesso colore e poi un briciolo di luce.

Ha lasciato per strada 100 euro, tirando un bel sospiro di sollievo, ma anche 15mila. Si porta a casa un bonus da 5mila, che spinge il montepremi finale a quasi 16mila euro. Poco? Forse lo era in precedenza. Il fatto che ora non ci siano più i gettoni d’oro e si debba “solo” subire la tassazione prevista dallo Stato, migliora un po’ le cose.